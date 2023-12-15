Зміни у владі на Полтавщині: що відбулося 2023-го року

У Полтавській області за 2023-й рік відбулися зміни, зокрема, у керівництві ОВА та серед посадовців Полтавської громади. Докладніше про ці події нагадуємо у матеріалі Суспільного.

Новий начальник Полтавської ОВА

Від грудня 2021-го року обов’язки начальника адміністрації виконував харків’янин Дмитро Лунін. Він перебував на посаді першого заступника голови ОДА, а після звільнення Олега Синєгубова став очолювати область.

Дмитро Лунін. Фото: Полтавська ОВА

Про зміну керівництва Полтавської обласної військової адміністрації стало відомо на початку вересня 2023-го. Тоді на посаду начальника рекомендували Філіпа Проніна. Призначили його за указом президента приблизно за місяць ― 10 жовтня 2023-го року.

До цього Філіп Пронін був заступником голови в Агентстві з розшуку та менеджменту активів. Він має вищу економічну та юридичну освіту.

Раніше працював податковим та фінансовим аналітиком, був спеціалістом у Державному комітеті фінансового моніторингу України, пізніше ― заступником директора Департаменту фінансових розслідувань у Державній службі фінансового моніторингу України.

Філіп Пронін. Фото: Суспільне Полтава

Філіп Пронін представляв Україну у Мінських переговорах щодо війни, яку розпочала Росія в Україні. 2017-го очолив Управління виявлення та розшуку активів АРМА, а в січні 2020-го був призначений заступником Голови Агентства. 2021-го року увійшов до складу Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Кадрові зміни серед заступників начальника Полтавської ОВА

У листопаді 2023-го року під час спілкування з журналістами Філіп Пронін анонсував кадрові зміни серед заступників. Для роботи на Полтавщину з ним приїхала команда з десяти людей, розповідав начальник ОВА.

Ігор Панченко та Олексій Бруслик. Фото: сайт Полтавської ОВА, Facebook І. Панченко

Із посад заступників пішли Олексій Бруслик та Ігор Панченко. Раніше звільнився перший заступник голови Дмитро Лунін. Із попередніх посадовців лишився працювати Максим Калінін.

Серед заступників начальника Полтавської ОВА нині працюють:

Першим заступником голови Полтавської ОВА призначили Богдана Корольчука з Київщини. Раніше він працював у поліції та має статус учасника бойових дій. Керівницею апарату ОВА стала Тетяна Рудяк із Києва, яка має 17 років досвіду роботи у держслужбі.

Максим Калінін Фото: Полтавська ОВА Володимир Василенко Фото: Полтавська ОВА Антон Чубенко Фото: Полтавська ОВА Володимир Когут Фото: Полтавська ОВА Богдан Корльчук Фото: Полтавська ОВА Тетяна Рудяк Фото: Полтавська ОВА

Також раніше Філіп Пронін повідомив, що змін серед керівників департаментів та управлінь поки не буде, але замінять підлеглих цих посадовців. Поки не буде нових призначень і серед керівництва районних військових адміністрацій.

Звільнення Олександра Мамая з Полтавської міської ради

Олександра Мамая обрали головою громади 2020-го року. До цього двічі він був міським головою Полтави ― 2010-го та 2015-го балотувався від "Совісті України". На виборах 2020-го його кандидатуру на посаду міського голови висунула партія "За майбутнє".

Наприкінці грудня 2022-го року йому вручили підозру щодо незаконного розголошення інформації про військових. Згодом також він став підсудним у справі щодо працевлаштування його хатніх робітниць до комунального підприємства "Інститут розвитку міста".

Олександр Мамай. фото: Суспільне Полтава

2 березня 2023-го року Олександрові Мамаю призначили п’ять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційних, розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на один рік. Але від ув'язнення звільнили, встановивши іспитовий строк на один рік. Після цього обов’язки голови Полтавської міської ради виконував секретар Андрій Карпов.

Новий секретар Полтавської міської ради

28 липня 2023-го року у Полтавській міськраді призначили нового секретаря. Це депутатка від "Слуги народу" та військова медикиня Катерина Ямщикова з обласного центру.

2020-го року вона стала депутаткою Полтавської міської ради від партії "Слуга Народу". Після початку повномасштабної війни долучилася до війська. До цього була підприємицею та громадською діячкою, також ― директоркою парку "Перемога" у Полтаві, а ще працювала у Полтавському краєзнавчому музеї.

Катерина Ямщикова. Суспільне Полтава

Для призначення Катерини Ямщикової депутати від кількох фракцій ініціювали проведення позачергової сесії. Кандидатуру під час таємного голосування підтримали усі присутні 28 депутатів.

Катерина Ямщикова змінила на посаді секретаря Андрія Карпова. Його обрали секретарем Полтавської міської ради 19 березня 2021-го року.

Андрій Карпов. Суспільне Полтава

Голосування за припинення повноважень Карпова також було таємним. Депутат міської ради від "Рідного міста" Едуард Волков тоді оголосив, що Карпов, зокрема, не скликав сесії на вимогу депутатів та не виконував свої повноваження, за час його роботи невчасно розпочали покіс трави, є незадовільний стан каналізації та доріг у громаді. Це й стало причиною для звільнення.

Андрій Карпов ці звинувачення відкинув, крім того, позивався до міської ради. У Полтавському окружному адмінсуді його позов про поновлення на посаді та стягнення заробітної плати не задовольнили. Суспільному депутат сказав, що рішення буде оскаржувати.

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