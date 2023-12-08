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2023: Як протягом року хмельницького ведмедя Балу переселяли на Закарпаття
ТВАРИНИдовкілляЗоопаркРегіони

2023: Як протягом року хмельницького ведмедя Балу переселяли на Закарпаття

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2023: Як протягом року хмельницького ведмедя Балу переселяли на Закарпаття
Ведмідь Балу у клітці в хмельницькому парку імені Чекмана, серпень 2022. Фото: Суспільне Хмельницький

Історія переселення хмельницького ведмедя Балу, який шість років мешкав у вольєрі в зоокуточку парка імені Чекмана, розпочалася у серпні цього року і завершилася в кінці листопада. Хижака перевезли із тісної клітки до закарпатського національного природного парку "Синевир".

Долю шестирічного бурого ведмедя, який народився та виріс у зоокуточку в парку імені Михайла Чекмана, змінив допис хмельницької екоактивістки Дар’ї Гвоздевої. Його в Instagram вона опублікувала 13 серпня 2023 року та закликала інших екоактивістів звернути увагу на затісну клітку, в якій мешкає ведмідь.

"Переселенець" року: хмельницького ведмедя Балу перевезли на Закарпаття
Ведмідь Балу у клітці зоокуточка в хмельницькому парку імені Михайла Чекмана, 2022 рік. Фото: Суспільне Хмельницький

"Ди­кі тва­ри­ни ма­ють жи­ти, як­що не на во­лі, то в гід­них умо­вах, во­ни на це зас­лу­го­ву­ють по пра­ву сво­го на­род­ження! Хоч один з вас про­бу­вав не ви­хо­ди­ти з кім­на­ти протягом місяця?? Я ду­маю ні, а кліт­ка, в якій жи­ве ця не­щас­на тва­ри­на = роз­мі­ру од­ні­єї кім­на­ти, в якій він жи­ве все своє жит­тя, то­му зупинимо цю нес­пра­вед­ли­вість і зро­би­мо гар­ну спра­ву!" — написала Дарія Гвоздєва в ін­стаг­рам.

Після розголосу цієї історії Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець доручив відповідним службам перевірити умови проживання бурого ведмедя.

Екологічна інспекція Хмельниччини взялася за перевірку. Поліцією було відкрито кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами.

Місцеві ж депутати винесли на розгляд сесії міської ради пропозицію про передачу ведмедя із комунальної власності до Національного природного парку "Синевир".

27 листопада за ведмедем Балу приїхали працівники національного природного парку та забрали його до "Синевиру", що на Закарпатті.

"Переселенець" року: хмельницького ведмедя Балу перевезли на Закарпаття
Клітка в хмельницькому парку, де 6 років проживав ведмідь Балу, 27 листопада 2023. Фото: Суспільне Хмельницький

Виконувач обов'язків директора комунального підприємства "Парки і сквери" Тарас Панасюк розповів, що сумуватиме за хижаком, який шість років прожив у хмельницькому зоокуточку. Сказав, що в цьому вольєрі ведмедів більше не утримуватимуть.

"Балу виріс в нас на очах і нам не байдужа його доля. Звісно, будем сумувати за ним, але думаємо, що йому там буде краще", — сказав чоловік.

Зараз хмельницький ведмідь Балу перебуває в НПП "Синевир". Начальник реабілітаційного центру "Синевир" Ярослав Бундзяк каже: хижак адаптується до нових умов і вже знайшов собі перших в його житті друзів.

"Зараз Балу перебуває на карантинному майданчику разом з двома іншими ведмедями, з якими він подружився. Він проявляє до них інтерес та зацікавленість. Загальний стан тварини задовільний, апетит в нормі", — розповів Ярослав Бундзяк.

За його словами зараз йде підготовка бурого ведмедя до сплячки. Тім, для цього потрібен час.

"Щоб Балу заліг в сплячку, його потрібно випустити до великого вольєра з багатьма іншими ведмедями. Для цього потрібно пройти ще адаптацію від одного до трьох місяців", — пояснив начальник реабілітаційного центру "Синевир".

Після адаптації його випустять на ділянку 12 гектарів лісу.

Що відомо про хмельницького ведмедя Балу

  • У Хмельницькому на доручення міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця перевірять умови проживання бурого ведмедя Балу в місцевому зоокутку. Тварина проживає у парку імені Чекмана. На думку екоактивістів він утримується у неприпустимих умовах.
  • У Хмельницькому поліція зацікавилася умовами проживання ведмедя в місцевому парку імені Чекмана. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами.
  • Хмельницька міська рада дозволила комунальному підприємству "Парки й сквери міста Хмельницького" безоплатно передати ведмедя Балу до Національного природного парку "Синевир".
  • Ведмедів в хмельницькому парку імені Михайла Чекмана більше не буде. Сьогодні, 27 листопада, за ведмедем Балу, який народився в зоокуточку парку, приїхали працівники національного природного парку та забрали його в "Синевир" на Закарпатті.

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