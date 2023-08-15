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У Хмельницькому перевірять умови проживання ведмедя Балу
ТВАРИНИдовкілляРегіони

У Хмельницькому перевірять умови проживання ведмедя Балу

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У Хмельницькому перевірять умови проживання ведмедя Балу
Ведмідь Балу у клітці в хмельницькому парку імені Чекмана, серпень 2022. Фото: Суспільне Хмельницький

У Хмельницькому на доручення Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця перевірять умови проживання бурого ведмедя Балу в місцевому зоокутку. Тварина проживає у парку імені Чекмана. На думку екоактивістів він утримується у неприпустимих умовах.

У дописі в Instagram хмельницької екоактивістки Дар'ї Гвоздєвої, клітка, де мешкає бурий ведмідь, замала для хижака.

"Ди­кі тва­ри­ни ма­ють жи­ти, як­що не на во­лі, то в гід­них умо­вах, во­ни на це зас­лу­го­ву­ють по пра­ву сво­го на­род­ження! Хоч один з вас про­бу­вав не ви­хо­ди­ти з кім­на­ти протягом місяця?? Я ду­маю ні, а кліт­ка, в якій жи­ве ця не­щас­на тва­ри­на = роз­мі­ру од­ні­єї кім­на­ти, в якій він жи­ве все своє жит­тя, то­му зупинимо цю нес­пра­вед­ли­вість і зро­би­мо гар­ну спра­ву!" — написала Дарія Гвоздєва в ін­стаг­рам.

За словами начальниці відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації екологічної інспекції Хмельниччини Наталії Сологуб, цей бурий ведмідь живе у парку Чекмана чотири роки. За цей час, за її словами, жодної скарги щодо неналежного утримання хижака до них не надходило. Тож і перевірок не було.

"Враховуючи те, що весь минулий рік йде війна і діє мораторій на проведення перевірок, а до цього діяв карантин, де також були обмеження на проведення перевірок, ми їх не проводили",— пояснює Наталія Сологуб.

У Хмельницькому перевірять умови проживання ведмедя Балу
Ведмідь Балу у клітці в парку імені Чекмана, серпень 2022. Фото: Суспільне Хмельницький

Після того, як надійшли скарги щодо неналежного утримання хижака у клітці, екологічна інспекція проведе перевірку, втім, після згоди Міндовкілля.

"Ми маємо отримати згоду від Міндовкілля на проведення позапланового заходу. Тільки у разі наявності погодження ми проведемо перевірку. Документи вже підготовлені й протягом п’яти днів їх мають розглянути в Києві. Тож, до кінця цього тижні, чи на початку наступного ми отримаємо ці документи",— каже Наталія Сологуб.

За її словами, інспекція перевірить саме умови утримання проживання бурого ведмедя, у цьому випадку – клітку.

"У разі виявлення порушень ми надаємо припис на усунення виявлених правопорушень. В ньому будуть вказані порушення та термін їх усунення. Крім того, в разі виявлення порушень, накладаються штрафні санкції відповідно до Кодексу України про адмінправопорушення",— розповідає Наталія Сологуб.

У Міндовкіллі написали, що міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець доручив перевірити дотримання вимог Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" при утриманні цього ведмедя у неволі.

"У разі виявлення порушень тварину буде переміщено у місце, яке відповідає вимогам законодавства. НПП "Синевир" вже готовий прийняти ведмедя у свій Центр реабілітації бурих ведмедів. Там зараз проживає 32 особи",— йдеться у повідомленні.

В НПП "Синевир" інформацію про готовність розміщення ведмедя Балу у себе підтвердили. Хижак житиме не в клітці, каже директор Національного парку Микола Дербак.

"Ми готові його прийняти. У нашому центрі 12 гектарна огороджена територія: ліс, вода. Є всі умови для комфортного перебування ведмедів",— розповів Микола Дербак.

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