У Хмельницькому перевірять умови проживання ведмедя Балу

У Хмельницькому на доручення Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця перевірять умови проживання бурого ведмедя Балу в місцевому зоокутку. Тварина проживає у парку імені Чекмана. На думку екоактивістів він утримується у неприпустимих умовах.
У дописі в Instagram хмельницької екоактивістки Дар'ї Гвоздєвої, клітка, де мешкає бурий ведмідь, замала для хижака.
"Дикі тварини мають жити, якщо не на волі, то в гідних умовах, вони на це заслуговують по праву свого народження! Хоч один з вас пробував не виходити з кімнати протягом місяця?? Я думаю ні, а клітка, в якій живе ця нещасна тварина = розміру однієї кімнати, в якій він живе все своє життя, тому зупинимо цю несправедливість і зробимо гарну справу!" — написала Дарія Гвоздєва в інстаграм.
За словами начальниці відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації екологічної інспекції Хмельниччини Наталії Сологуб, цей бурий ведмідь живе у парку Чекмана чотири роки. За цей час, за її словами, жодної скарги щодо неналежного утримання хижака до них не надходило. Тож і перевірок не було.
"Враховуючи те, що весь минулий рік йде війна і діє мораторій на проведення перевірок, а до цього діяв карантин, де також були обмеження на проведення перевірок, ми їх не проводили",— пояснює Наталія Сологуб.
Після того, як надійшли скарги щодо неналежного утримання хижака у клітці, екологічна інспекція проведе перевірку, втім, після згоди Міндовкілля.
"Ми маємо отримати згоду від Міндовкілля на проведення позапланового заходу. Тільки у разі наявності погодження ми проведемо перевірку. Документи вже підготовлені й протягом п’яти днів їх мають розглянути в Києві. Тож, до кінця цього тижні, чи на початку наступного ми отримаємо ці документи",— каже Наталія Сологуб.
За її словами, інспекція перевірить саме умови утримання проживання бурого ведмедя, у цьому випадку – клітку.
"У разі виявлення порушень ми надаємо припис на усунення виявлених правопорушень. В ньому будуть вказані порушення та термін їх усунення. Крім того, в разі виявлення порушень, накладаються штрафні санкції відповідно до Кодексу України про адмінправопорушення",— розповідає Наталія Сологуб.
У Міндовкіллі написали, що міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець доручив перевірити дотримання вимог Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" при утриманні цього ведмедя у неволі.
"У разі виявлення порушень тварину буде переміщено у місце, яке відповідає вимогам законодавства. НПП "Синевир" вже готовий прийняти ведмедя у свій Центр реабілітації бурих ведмедів. Там зараз проживає 32 особи",— йдеться у повідомленні.
В НПП "Синевир" інформацію про готовність розміщення ведмедя Балу у себе підтвердили. Хижак житиме не в клітці, каже директор Національного парку Микола Дербак.
"Ми готові його прийняти. У нашому центрі 12 гектарна огороджена територія: ліс, вода. Є всі умови для комфортного перебування ведмедів",— розповів Микола Дербак.
Слідкуйте за новинами Суспільного Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram та Facebook.