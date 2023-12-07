У Німеччині претенденти на громадянство мають висловити підтримку Ізраїлю

Німецька земля Саксонія-Ангальт заявила, що люди, які не визнають право Ізраїлю на існування, не можуть стати натуралізованими громадянами.

Про це пише DW.

Зазначається, земля Саксонія-Ангальт у східній Німеччині вимагатиме від людей, які хочуть стати натуралізованими громадянами, письмового підтвердження, "що вони визнають право Ізраїлю на існування та засуджують будь-які зусилля, спрямовані проти існування держави Ізраїль".

Відомство наприкінці листопада розіслало указ до всіх муніципалітетів Саксонії-Ангальт, у якому інформувало їх про цю політику. Міністрів внутрішніх справ землі Саксонія-Ангальт Тамара Цішанг закликала 15 інших земель Німеччини ухвалити аналогічні правила.

Указ вимагає від влади звернути пильну увагу на те, чи проявляє заявник антисемітські настрої, і зазначає, що "отримання німецького громадянства вимагає відданості праву Ізраїлю на існування".

Місцеві органи влади отримали вказівки відмовити у натуралізації заявникам, якщо вони відмовляються підписати декларацію про право Ізраїлю на існування. Відмова також має бути задокументована в заяві людини для подальшого використання.

Як пише видання, у Німеччині розгорнулася серйозна дискусія щодо питання антисемітських настроїв серед мігрантів. Йдеться про численні пропалестинські демонстрації по всій країні, які стали спалахом антисемітської поведінки після терактів ХАМАС на півдні Ізраїлю 7 жовтня.

Що відомо про вторгнення ХАМАСу в Ізраїль

Вранці 7 жовтня, бойовики руху ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь ЦАХАЛ розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня, 8 жовтня, у країні ввели воєнний стан, скасовані усі авіарейси.

Вранці 9 жовтня речник армії Ізраїлю сказав, що ЦАХАЛ відновив контроль над усіма прикордонними містами Гази, з яких розпочався наступ бойовиків, а очільника ХАМАСу Ях'ю Сінвара збираються ліквідувати.

ХАМАС затримав близько 150 заручників після свого наземного вторгнення, серед них діти, люди похилого віку та молодь. Він попередив, що почне вбивати заручників кожного разу, коли Ізраїль завдасть удару по цивільній цілі в Газі без попередження.

9 жовтня також міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґаллант заявив про "повну облогу" Сектору Гази в межах боротьби з терористичним угрупованням ХАМАС, зокрема й про знеструмлення регіону. При цьому ЦАХАЛ продовжує завдавати ударів по регіону.

11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Сектор Гази залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю.

13 жовтня Армія оборони Ізраїлю закликала цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту".

Контрольно-пропускний пункт Рафах, який є основним пунктом виїзду з непідконтрольної Ізраїлю території Гази, згідно з повідомленнями офіційних осіб в Газі і єгипетських джерел, був закритий з 10 жовтня після ізраїльських бомбардувань Сектору Гази. Генсек ООН Антоніу Гуттереш закликає відкрити гуманітарні коридори і звільнити заручників, яких захопили бойовики ХАМАСу.

Ввечері 17 жовтня ХАМАС звинуватив Ізраїль в атаці на лікарню в Секторі Гази. Внаслідок влучання ракети загинули понад 500 людей, сотні людей отримали травми.

27 жовтня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари у Секторі Гази.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 28 жовтня повідомив, що другий етап війни проти ХАМАСу розпочався напередодні ввечері.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант 13 листопада заявив, що бойовики угруповання ХАМАС втратили контроль над Газою, а згодом ізраїльські війська змогли увійти у держустанови Гази.

Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, яке супроводжувалося щоденним звільненням груп заручників.