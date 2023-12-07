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Кірбі розповів, за яких умов США братимуть участь у боях проти Росії
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Кірбі розповів, за яких умов США братимуть участь у боях проти Росії

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Джон Кірбі
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, фото: AP

Американські війська братимуть участь у боях проти Росії, якщо Москва нападе на одну із країн НАТО.

Про це на брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі.

На запитання журналіста, чи може дійти до протистояння американських військових із російськими, Кірбі відповів, що США дуже серйозно сприймають зобовʼязання за пʼятою статтею НАТО, яка передбачає колективну відповідь у разі збройного нападу на одну або декілька країн НАТО.

На його думку, такий сценарій стає більш вірогідним у разі, якщо Україна втратить підтримку з боку США.

"Якщо ви перебуваєте у Капітолії та вірите у національну безпеку, то має бути непідробне занепокоєння щодо того, що станеться, якщо ви просто дозволите Путіну рухатися, дозволите йому отримати Україну. Не майте сумнівів, він не покине своїх стратегічних цілей щодо отримання цілої країни. Він не вірить в існування суверенної держави. Якщо ми не підтримаємо Україну, … і Путін отримає всю Україну, потім він стане проти східного флангу НАТО", — сказав Кірбі.

Джон Кірбі висловив упевненість, що американські солдати були б залучені у війні, якби президент РФ Путін здобув стратегічну перемогу в Україні.

"Якщо ви вважаєте, що ціна підтримки України висока зараз, просто уявіть наскільки вищою вона буде. Не лише національне багатство, але й американська кров. Якщо він (Путін – ред.) почне протистояння з одним з наших союзників по НАТО, то, як також говорив президент, ми дуже серйозно сприймаємо зобовʼязання за пʼятою статтею. І що ми мали останні два роки — це те, що Україна, її військові повертають території, відкидаючи російську агресію без жодних іноземних чоботів на їхній землі, включно з американськими. Американці були б дуже залучені, якби Путін отримав цю стратегічну перемогу в Україні, а потім пішов проти одного з наших союзників по НАТО", — додав Кірбі.

6 грудня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 175 мільйонів доларів, який включає боєприпаси для ППО та артилерійські снаряди.

У ніч на 7 грудня законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурного голосування в Сенаті Конгресу США. Допомога передбачала виділення додаткових бюджетних асигнувань у розмірі $61 млрд для України.

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