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Зеленський запросив усі американські оборонні компанії до співпраці з Україною
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Зеленський запросив усі американські оборонні компанії до співпраці з Україною

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Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський запросив оборонні компанії Сполучених Штатів до співпраці. Він наголосив, що Україна зацікавлена у виробництві всього спектра зброї, необхідної для сучасної війни.

Про це Володимир Зеленський сказав під час участі в українсько-американській конференції оборонних індустрій DFNC1: US Edition.

"Ми зацікавлені у спільному з вами виробництві всього спектра зброї, необхідної для сучасної війни. І гармати, і бронетехніка, і безпілотники. Ремонт та обслуговування техніки. Безпека на землі, у небі й на морі. Україна не прагне тільки залежати від партнерів – Україна прагне й реально може стати донором безпеки для всіх наших сусідів, коли зможе гарантувати захист собі. Ми справді це можемо. Абсолютно реально. Я запрошую всі американські оборонні компанії до співпраці з Україною", — сказав президент.

Зеленський висловив впевненість, що Україна і США разом зможуть створити "значно більше".

"Арсенал, який уже одним фактом своєї наявності зможе гарантувати нашим дітям – дітям Європи, дітям Америки, дітям усього світу, – що жоден російський чи інший снаряд зла більше ніколи не руйнуватиме наше мирне життя. Ми можемо робити разом значно більше, ніж будь-хто з нас наодинці! Тож працюймо й надалі разом. Заради більшої могутності свободи. Наша команда якраз у Вашингтоні й представить конкретні перспективи та можливості", — сказав глава держави.

6 грудня Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 175 мільйонів доларів, який зокрема включає боєприпаси для ППО та артилерійські снаряди, протирадіаційні та протитанкові ракети.

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