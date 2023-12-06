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Масове отруєння студентів у Полтаві: що відомо
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Масове отруєння студентів у Полтаві: що відомо

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У Полтаві за фактом отруєння майже трьох десятків людей розпочали кримінальне провадження. Про це Суспільному розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Нині вони госпіталізовані до двох лікарень Полтави. Як повідомляв у соцмережах очільник ОВА Філіп Пронін, отруєнь зазнали студенти місцевого вишу.

У Полтаві отруїлися близько трьох десятків студентів. Інформацію про це вранці 6 грудня у своєму Telegram-каналі оприлюднив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін. Студентів госпіталізували 5 грудня ввечері до двох лікарень.

"До нашого відділення госпіталізовано 11 пацієнтів з ознаками гострої кишкової інфекції. Нині стан їхній ближче до задовільного. Усі вони отримують лікування та дообстеження згідно з протоколами та стандартами медичної допомоги. Наразі стан їхній покращився. В деяких пацієнтів зберігається нудота, розріджені випорожнення та блювота. 17 років, один хлопчик 18 років",каже завідувачка дитячого інфекційного відділення 1-ї лікарні Полтави Наталія Геращенко.

1 лікарня в Полтаві
1-ша міська лікарня в Полтаві. Суспільне Полтава

Інші – в обласній інфекційній лікарні. Усього госпіталізували 28 людей із симптомами гострої кишкової інфекції, каже епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб.

"Поки сказати де саме і чим вони отруїлися сказати не можна, тому що триває розслідування та пошуки джерела інфекції. Це попередній діагноз. Біль в животі, підвищення температури, нудота, блювання, діарея", — розповідає епідеміолог центру контролю і профілактики хвороб Олександр Перцевий.

За інформацією начальника Полтавської ОВА, студенти їли в закладі громадського харчування «Студентське кафе», яке розташоване на території Полтавської політехніки. Нині вони перебувають у медичних закладах у стані середньої тяжкості.

Згідно з ранковою інформацією в Telegram-каналі Філіпа Проніна, отруїлися, ймовірно, у їдальні університету «Полтавська політехніка» студенти юридичного інституту. Про студентів 1-го курсу цього вишу повідомляє і пресслужба обласного управління Держпродспоживслужби.

Фахівці Держпродспоживслужби, центру контролю та профілактики хвороб разом зі слідчими поліції відібрали зразки харчових продуктів, питної води та змиви з контактних поверхонь у цьому закладі харчування.Результати експертизи будуть готові за кілька днів, повідомив начальник ОВА.

Коридор
Нині студенти перебувають в лікарні. Суспільне Полтава

"Інформація щодо ймовірного отруєння наших студентів надійшла ще вчора, 5-го грудня, коли одна із карет швидкої медичної допомоги прибула до Полтавського юридичного інституту. Як потім з’ясувалося, що це була помилкова адреса, і швидка медична допомога почала рухатися в іншому напрямку. Ми у свою чергу перевірили цю інформацію ще вчора. Серед студентів Полтавського юридичного інституту жодного факту отруєння не підтвердилося ні на 5 грудня, ні на 6 грудня, сьогодні зранку", — каже заступник директора Полтавського юридичного інституту Олександр Шевчик.

У "Полтавській політехніці" факт отруєння теж спростовують, при цьому в освітньому закладі щодо цього тривають перевірки.

"У Полтавській політехніці масового отруєння не було. Ми не фіксували жодного спалаху. Всі співробітники і студенти нашого університету не зверталися до жодних закладів охорони здоров’я і не скаржилися на своє здоров’я. Крім того, в університеті щоденно перебуває близько 8 000 студентів, близько тисячі співробітників. Наша територія університету відкрита, і до університету можуть завітати гості, які можуть скористатися послугами нашої їдальні. Ми спілкувалися зі студентським самоврядуванням, з профспілковим комітетом, з нашим студентським активом, зі студрадами гуртожитків. Нема такої інформації",каже перша проректорка університету "Полтавська політехніка" Олена Філонич.

Як розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, за цим фактом розпочали кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням». Санкція статті – від штрафу до трьох років позбавлення воліКримінальне покарання в Україні, яке полягає в ізоляції засудженого від суспільства та поміщенні його до кримінально-виконавчої установи. Є одним із найсуворіших кримінальних покарань, знаходиться між обмеженням волі та довічним позбавленням волі.

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