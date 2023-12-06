Масове отруєння студентів у Полтаві: що відомо

У Полтаві за фактом отруєння майже трьох десятків людей розпочали кримінальне провадження. Про це Суспільному розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Нині вони госпіталізовані до двох лікарень Полтави. Як повідомляв у соцмережах очільник ОВА Філіп Пронін, отруєнь зазнали студенти місцевого вишу.

У Полтаві отруїлися близько трьох десятків студентів. Інформацію про це вранці 6 грудня у своєму Telegram-каналі оприлюднив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін. Студентів госпіталізували 5 грудня ввечері до двох лікарень.

"До нашого відділення госпіталізовано 11 пацієнтів з ознаками гострої кишкової інфекції. Нині стан їхній ближче до задовільного. Усі вони отримують лікування та дообстеження згідно з протоколами та стандартами медичної допомоги. Наразі стан їхній покращився. В деяких пацієнтів зберігається нудота, розріджені випорожнення та блювота. 17 років, один хлопчик 18 років", — каже завідувачка дитячого інфекційного відділення 1-ї лікарні Полтави Наталія Геращенко.

1-ша міська лікарня в Полтаві. Суспільне Полтава

Інші – в обласній інфекційній лікарні. Усього госпіталізували 28 людей із симптомами гострої кишкової інфекції, каже епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб.

"Поки сказати де саме і чим вони отруїлися сказати не можна, тому що триває розслідування та пошуки джерела інфекції. Це попередній діагноз. Біль в животі, підвищення температури, нудота, блювання, діарея", — розповідає епідеміолог центру контролю і профілактики хвороб Олександр Перцевий.

За інформацією начальника Полтавської ОВА, студенти їли в закладі громадського харчування «Студентське кафе», яке розташоване на території Полтавської політехніки. Нині вони перебувають у медичних закладах у стані середньої тяжкості.

Згідно з ранковою інформацією в Telegram-каналі Філіпа Проніна, отруїлися, ймовірно, у їдальні університету «Полтавська політехніка» студенти юридичного інституту. Про студентів 1-го курсу цього вишу повідомляє і пресслужба обласного управління Держпродспоживслужби.

Фахівці Держпродспоживслужби, центру контролю та профілактики хвороб разом зі слідчими поліції відібрали зразки харчових продуктів, питної води та змиви з контактних поверхонь у цьому закладі харчування.Результати експертизи будуть готові за кілька днів, повідомив начальник ОВА.

Нині студенти перебувають в лікарні. Суспільне Полтава

"Інформація щодо ймовірного отруєння наших студентів надійшла ще вчора, 5-го грудня, коли одна із карет швидкої медичної допомоги прибула до Полтавського юридичного інституту. Як потім з’ясувалося, що це була помилкова адреса, і швидка медична допомога почала рухатися в іншому напрямку. Ми у свою чергу перевірили цю інформацію ще вчора. Серед студентів Полтавського юридичного інституту жодного факту отруєння не підтвердилося ні на 5 грудня, ні на 6 грудня, сьогодні зранку", — каже заступник директора Полтавського юридичного інституту Олександр Шевчик.

У "Полтавській політехніці" факт отруєння теж спростовують, при цьому в освітньому закладі щодо цього тривають перевірки.

"У Полтавській політехніці масового отруєння не було. Ми не фіксували жодного спалаху. Всі співробітники і студенти нашого університету не зверталися до жодних закладів охорони здоров’я і не скаржилися на своє здоров’я. Крім того, в університеті щоденно перебуває близько 8 000 студентів, близько тисячі співробітників. Наша територія університету відкрита, і до університету можуть завітати гості, які можуть скористатися послугами нашої їдальні. Ми спілкувалися зі студентським самоврядуванням, з профспілковим комітетом, з нашим студентським активом, зі студрадами гуртожитків. Нема такої інформації", — каже перша проректорка університету "Полтавська політехніка" Олена Філонич.

Як розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, за цим фактом розпочали кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням». Санкція статті – від штрафу до трьох років позбавлення волі.

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