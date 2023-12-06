У ніч з 5 на 6 грудня медики госпіталізували 27 людей з отруєнням. Це — студенти Полтавського юридичного інституту.
Про це у своєму Telegram-каналі написав начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Ймовірно, вони харчувалися в їдальні Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка.
У госпіталізованих студентів спалах гострої кишкової інфекції. 16 людей перебуває нині в обласній інфекційній лікарні, розповіла Суспільному директорка закладу Наталія Свириденко. Вони - у стані середньої тяжкості. Серед їх симптомів — нудота, діарея тощо. З ними працюють лікарі.
Інших студентів, за словами Наталії Свириденко, госпіталізували до 1-ї лікарні Полтави. Причини нині встановлюють. Як повідомила Суспільному речниця головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області Марина Проскурняк, через отруєння студентів розпочали епідрозслідування та перевірку їдальні.
Позиція навчального закладу
Інформація, щодо того, що у ніч з 5 на 6 грудня студенти навчального закладу отруїлися є неправдивою. Нині жоден студент Полтавського юридичного університету не госпіталізований в лікарню. Про це Суспільному телефоном розповів заступник директора з навчальної та наукової роботи Полтавського юридичного інституту Олександр Шевчик.
В університеті "Полтавська політехніка" інформацію про те, що масове отруєння відбулося в їхньому навчальному закладі, також спростували. Про це Суспільному розповіла перша проректорка установи Олена Філонич.
Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах: