У ніч з 5 на 6 грудня медики госпіталізували 27 людей з отруєнням. Це — студенти Полтавського юридичного інституту.

Про це у своєму Telegram-каналі написав начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Ймовірно, вони харчувалися в їдальні Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка.

У госпіталізованих студентів спалах гострої кишкової інфекції. 16 людей перебуває нині в обласній інфекційній лікарні, розповіла Суспільному директорка закладу Наталія Свириденко. Вони - у стані середньої тяжкості. Серед їх симптомів — нудота, діарея тощо. З ними працюють лікарі.

Інших студентів, за словами Наталії Свириденко, госпіталізували до 1-ї лікарні Полтави. Причини нині встановлюють. Як повідомила Суспільному речниця головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області Марина Проскурняк, через отруєння студентів розпочали епідрозслідування та перевірку їдальні.

Позиція навчального закладу

Інформація, щодо того, що у ніч з 5 на 6 грудня студенти навчального закладу отруїлися є неправдивою. Нині жоден студент Полтавського юридичного університету не госпіталізований в лікарню. Про це Суспільному телефоном розповів заступник директора з навчальної та наукової роботи Полтавського юридичного інституту Олександр Шевчик.

В університеті "Полтавська політехніка" інформацію про те, що масове отруєння відбулося в їхньому навчальному закладі, також спростували. Про це Суспільному розповіла перша проректорка установи Олена Філонич.

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