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Масове отруєння студентів у Полтаві: позиція юридичного університету
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Масове отруєння студентів у Полтаві: позиція юридичного університету

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Полтавський юридичний інститут
Полтавський юридичний інститут. Фото: Полтавський юридични інститут

Станом на 6 грудня жодного студента Полтавського юридичного інституту не госпіталізували з ймовірним отруєнням.

Про це Суспільному телефоном розповів заступник директора з навчальної та наукової роботи Полтавського юридичного інституту Олександр Шевчик.

За даними Шевчика, інформація, щодо того, що у ніч з 5 на 6 грудня студенти навчального закладу отруїлися є неправдивою. Нині жоден студент Полтавського юридичного університету не госпіталізований до лікарні.

Що відомо про отруєння

У ніч з 5 на 6 грудня медики госпіталізували 27 людей з отруєнням. Попередньо це — студенти Полтавського юридичного інституту. Про це у своєму Telegram-каналі написав начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін. Ймовірно, вони харчувалися в їдальні Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка.

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