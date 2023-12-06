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"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
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"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

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Ілля кива
Екснардеп від забороненої партії ОПЗЖ Ілля Кива, якого СБУ 6 грудня 2023-го ліквідувала під Москвою. УНІАН

6 грудня 2023-го СБУ в ході спецоперації ліквідувала зі стрілецької зброї екснардепа від забороненої партії ОПЗЖ Іллю Киву. Його тіло знайшли в селі Супоневе, що під Москвою. Суспільне розповідає, чим був відомий Ілля Кива.

Кива та Майдан

Медійна історія Іллі Киви почалася з батальйону спецпризначення "Полтавщина". У вересні 2014 його створили в МВС, об’єднавши декілька батальйонів Полтавської області. Командиром "Полтавщини" призначили Іллю Киву, який на той час працював в тоді ще міліції. Антон Геращенко — радник тодішнього міністра МВС Арсена Авакова пояснив, що Кива — "ініціативний та відповідальний чоловік", який "був на Майдані і переслідувався системою".

Проти призначення Киви протестувала частина бійців батальйону, проте врешті він заявив, що всі конфлікти вичерпано, а "Полтавщина" готова до виконання завдань в зоні АТО.

Незабаром його все ж звільнили з посади керівника батальйону, а пізніше призначили заступником керівника МВС в Донецькій області. Також Кива допомагав впроваджувати базу сайту "Миротворець", де публікують дані про людей, які, на думку авторів сайту, є ворогами України, та був довіреною особою лідера “Правого сектору” Дмитра Яроша, коли той балотувався в президенти у 2014-му.

За декілька років Кива змінив політичні та ідеологічні погляди та заявив, що жалкує, що у Януковича не вистачило духу "роздавити танками" протестувальників на Майдані.

Кива і наркотики

У 2015-му, під час роботи в МВС, Кива на декілька місяців став керівником Департаменту протидії наркозлочинності. Один з найяскравіших його моментів на цій посаді — коли він в ефірі вже неіснуючого каналу NewsOne з декількома гостями готував наркотики з препаратів, що можна було вільно купити в аптеці.

Ідеєю цього, як потім пояснював Кива, було показати, наскільки просто знайти спосіб зробити наркотик, показував він це в ефірі в "демонстраційних цілях", а отже це не може вважатися протизаконним.

З поліції Киву звільнили у 2016-му. До цього він відмовився пройти переатестацію, а причиною звільнення, зі слів на той момент голови Нацполіції Хатії Деканоїдзе, стало інтерв’ю Киви одному з телеканалів, в якому він розповідав, що користується "послугами повій" та заявив, що врешті його "завалять" АТОшники, яким "нічим зайнятися, а рука тільки до автомата і звикла".

Ілля Кива
Екснардеп від забороненої ОПЗЖ Ілля Кива. Єлизавета Серватинська, Суспільне

Кива і бізнес

У липні 2020-го розслідувачі Bihus.Info з’ясували, що Ілля Кива у 2019-му отримав 1,2 мільйона гривень доходу від того, що здавав в оренду жомову яму. Знаходилася вона в Полтавській області й насправді виявилася порослою бур’янами ділянкою. За рік, у 2021-му, у Киви конфіскували ці 1,2 млн грн.

Кива і наука

Ілля Кива здобув спеціальність "правознавство" в Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого. Пізніше, у 2017-му закінчив Національну академію МВС України за спеціальністю "право".

26 квітня 2021-го Кива став кандидатом наук, захистивши кандидатську дисертацію із державного управління. Всі 13 членів атестаційної комісії проголосували "за". Захист тривав три години. Весь цей час двері в аудиторію блокували невідомі, які потім пішли з Кивою. Журналістів пустили спостерігати за захистом нардепа в останні півгодини — з сусіднього приміщення вони дивилися онлайн-трансляцію.

Кива і політика

У 2019 році Ілля Кива балотувався на виборах президента України від Соціалістичної партії. А вже на парламентських виборах став одним з облич партії Віктора Медведчука "Опозиційна платформа — За життя", потрапив від неї в парламент та став головою її полтавського осередку.

За час каденції народним депутатом Кива бився у Верховній Раді з депутатом від "Слуги народу" Миколою Тищенком, запускав салют на роковини смерті Степана Бандери, фотографувався у військовій радянській шапці, ходив з пістолетом, погрожував перехожим "відрізати голову" за незручні питання про свою охорону та бився з ветеранами війни.

Вадим Рабінович, Ілля Кива, Віктор Медведчук, Володимир Кальцев
Колишні народні депутати від забороненої ОПЗЖ Вадим Рабінович, Ілля Кива, Віктор Медведчук, Володимир Кальцев у Верховній Раді. УНІАН

За час роботи у ВР Ілля Кива подав три законопроєкти, проте майже щоденно виступав з критикою Майдану й української влади на заборонених нині телеканалах Медведчука, та просував на них проросійські наративи.

Ще до початку повномасштабного вторгнення Ілля Кива виїхав до Іспанії, після — перебрався до Москви. 24 лютого 2022-го він заявив в ефірі одного з телеканалів РФ, що Україна "поставлена на коліна Заходом, просякнута нацизмом, в неї немає майбутнього" та українському народу "потрібне звільнення".

У березні 2022-го Киву оголосили в міжнародний розшук та позбавили повноважень народного депутата, а сам він звернувся до Путіна з проханням надати йому російське громадянство та політичний притулок.

13 листопада 2023-го Личаківський районний суд Львова обвинуватив Киву у державній зраді.

6 грудня 2023-го СБУ ліквідувала екснардепа.

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