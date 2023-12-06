Сполучені Штати 6 грудня висунули обвинувачення чотирьом військовим, пов'язаним з Росією, у вчиненні воєнного злочину. Звинувачення включають катування, нелюдське поводження та незаконне ув’язнення громадянина США в Україні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті Міністерства юстиції США.

Сурену Сейрановичу Мкртчяну, Дмитру Будніку, Валерію (прізвище невідоме) та Назару (прізвище невідоме) висунуто звинувачення у незаконному затриманні громадянина США в умовах збройного конфлікту між Росією та Україною.

"Міністерство юстиції висунуло перші в історії обвинувачення за статутом США про воєнні злочини чотирьом пов'язаним із Росією військовослужбовцям за тяжкі злочини проти американського громадянина. Відомство працюватиме стільки, скільки буде потрібно, щоб домогтися відповідальності та справедливості за агресивну війну Росії", — сказав генеральний прокурор США Меррік Гарленд.

У чому звинувачують військових РФ

Згідно з обвинуваченням, що міститься в обвинувальному висновку, Мкртчян і Будник були командирами військових частин Збройних сил РФ і самопроголошеної ДНР, а Валерій і Назар — військовими нижчого рангу. Обвинувачені воювали на боці Росії проти України. У квітні 2022 року Мкртчян і солдати під його командуванням нібито викрали громадянина США з його будинку в селі Миле Херсонської області та незаконно утримували його щонайменше 10 днів.

Під час викрадення Мкртчян, Валерій, Назар та інші кинули оголеного потерпілого обличчям на землю, зв'язали їй руки за спиною, спрямували пістолет їй у голову і жорстоко побили. Потім Мкртчян, Валерій, Назар та інші перевезли потерпілого до імпровізованого військового містечка Милове.

"Ці звинувачення відображають те, що передбачувані дії обвинувачених є не тільки серйозними порушеннями Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, а й порушенням законодавства США", — заявила прокурорка Східного округу США штату Вірджинія Джессіка Абер.

В обвинувальному акті також стверджується, що Мкртчян і Буднік керували та брали участь у щонайменше двох допитах, під час яких четверо підсудних та інші катували потерпілого.

Зазначається, що під час одного з допитів Мкртчян, Валерій і Назар нібито зняли з потерпілого одяг і сфотографували його. Після цього обвинувачені та інші, нібито жорстоко побили потерпілого, спрямували пістолети йому в потилицю та погрожували застрелити його. Будник нібито погрожував потерпілому вбивством і просив останнього слова. Незабаром після цього Назар та інші нібито влаштували імітацію страти. Вони нібито змусили жертву впасти на землю, приставили пістолет до його потилиці, потім злегка перемістили пістолет і вистрілили кулю просто повз голову потерпілого.

Підсудних звинувачують у трьох воєнних злочинах – незаконному ув’язненні, тортурах і нелюдському поводженні – і в одному пункті – у змові з метою вчинення воєнних злочинів. У разі доведення вини обвинуваченим загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.

"Ці історичні звинувачення є кульмінацією складного розслідування ФБР і наших партнерів, яке охоплює весь світ. ФБР продовжуватиме співпрацювати з нашими внутрішніми та міжнародними партнерами, щоб досягти правосуддя та притягнути до відповідальності тих, хто вчиняє такі звірства проти інших", — сказав помічник головного керівника ФБР Девід Сундберг.

Воєнні злочини РФ в Україні

Станом на 3 серпня поточного року Міністерство внутрішніх справ України внесло до інформаційної підсистеми "Воєнний злочинець" відомості про 232 131 особу, з них 197 857 — це російські військові.

24 липня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомляв, що Національна поліція розпочала понад 87 тисяч кримінальних проваджень за фактами скоєння злочинів військовими російської армії в Україні.

15 липня генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що українські суди винесли вироки 53 військовим РФ за скоєні воєнні злочини.