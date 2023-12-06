Межі міста Мена, що на Чернігівщині, змінять. 6 грудня у Верховній Раді Кабінет Міністрів України зареєстрував відповідний проєкт постанови "Про зміну і встановлення меж міста Мени Корюківського району Чернігівської області".

Як повідомляє представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, до території Мени пропонують додати 380 гектарів і водночас п'ять гектарів, які зараз є в межах міста, вилучити.

Таким чином загальна площа міста Мена, після встановлення нових меж, становитиме понад 1 943 гектари.

Головний спеціаліст відділу земельних відносин агропромислового розвитку та екології Менської міської ради Ігор Білогуб пояснює: такі зміни згідно з генеральним планом міста.

"Востаннє межі Мени затверджувались у 2001 році. У 2013 році ми замовили генеральний план міста і згідно з ним почали встановлювати нові межі. Міська рада виготовила проєкт землеустрою. Ми на сесії міської ради погодили у 2023 році. Подали на районну раду – вона погодила, потім на обласну – погодила, тепер на Кабінет Міністрів. КМ розглядув і подав на Верховну Раду, яка має прийняти рішення", – каже Ігор Білогуб.

За його словами, в межі Мени внесуть: індустріальний парк, санаторій "Остреч", дитячий оздоровчий комплекс "Казковий", два житлові двоповерхові будинки.

"Це будинки, як їхати на Ліски. Вони побудовані, там люди живуть, але по факту вони були за межами міста. А це – ні ділянку оформити під ОСББ, ні якість інші документи", – говорить Ігор Білогуб.

Щодо території, яку мають винести за межі міста, за словами Ігора Білогуба, це сільськогосподарські землі, а саме: паї, що перебувають у приватній власності.

"Вони залишаться у нашій громаді, але це вже буде не територія міста".

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