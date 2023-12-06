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У передмістя Херсона військовослужбовці з волонтерами привезли дітям подарунки від Святого Миколая
ДІТИСВЯТОВОЛОНТЕРИВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

У передмістя Херсона військовослужбовці з волонтерами привезли дітям подарунки від Святого Миколая

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Військовослужбовці та одеські волонтери привітали 40 дітей із передмістя Херсона із днем Святого Миколая. Привезли цукерки та іграшки.

Військовослужбовці 197 батальйону 124 бригади ТРО прийшли з подарунками до дня Святого Миколая до жительки передмістя Херсона Надії.

"Ми такі раді, що ви з нами. Для дітей це дуже щиро. Для них наші хлопці — великий подарунок. Більшого подарунка й не треба", — говорить жінка.

"Чи приємно було бачити наших військових? — дуже приємно. Ми дякуємо їм, що вони нас захищають, що вони звільняють нашу землю", — розповів Дмитро, син Надії.

Херсон діти військові святий Миколай
Херсон. Діти тримають подарунки від волонтерів і військових, 6 грудня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Ідея привітати дітей належить службі цивільно-військового співробітництва, розповідає речник бригади Сергій Сергеєв.

"Наш боєць Артем запропонував привітати дітей. Разом з одеськими волонтерами та зеленівською селищною радою отримали список дітей з малозабезпечених сімей, багатодітних родин, закупили подарунки, зібрали гроші силами бригади, силами наших хлопців, які воюють. Також волонтери закрили велику частку, ми закупили подарунки й зараз адресно привітали сім'ї", — говорить речник.

Херсон діти військові святий Миколай
Херсон. Діти з подарунками на порозі дому, 6 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Херсон

Місцева жителька Валентина Андросова говорить, що чекали на гостей і дякує військовим, що захищають.

"Очікували звичайно. Дуже дякую за все нашим захисникам. Хочу, щоб усе було добре, вони нас захищали. Це все наша Україна, ми їх всіх любимо. Аби тільки наші захисники були живі та здорові! Поверталися до своїх дружин, до своїх діток", — сказала жінка.

Маленький Максим чекає перемоги і повернення з війни брата.

"Що очікував від Святого Миколая? — Багато чого. Перемоги швидше, щоб брат з війни вернувся, щоб у всіх був мир на землі", — говорить хлопець.

Херсон подарунки авто
Херсон. Подарунки в авто, які військові привезли для дітей, 6 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Херсон

Військовослужбовцям дітей допомогла привітати громадська організація "Сила Громади Одеса".

"Ми купили окреме пакування, окремо цукерки в Одесі й привезли все сюди. Також привезли набори гігієни для дітей від наших партнерів. Хочемо зробити діткам свято, тому що у цьому місці постійно хмуро, постійні обстріли. І така ситуація, що інколи дітям потрібне свято. Для цього ми й працюємо", — розповів голова громадської організації Олександр Прокоп’єв.

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