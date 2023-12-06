Перший громадський простір відкрили в Покровську Донецької області. Там планують проводити заняття та майстер-класи для дітей і дорослих. В будівлі зробили капітальний ремонт та закупили обладнання.

У будівлі зробили капітальний ремонт, роботи тривали пів року. Участь у роботах та облаштуванні брала місцева громадська організація "Аваліст", також залучали закордонні благодійні фонди.

Кадр з відео Суспільне Донбас

"В приміщенні взагалі не було ремонту. Не було опалення, не було жодних труб.Всі стіни вирівняні, все утеплено. По низу проходить труба, нам треба було її сховати, тому ми придумали для дітей "сідушки" яскраві подушки різного кольору. І завдяки цьому все закрили", — розповіла заступниця начальника Покровської МВА Олена Харчевна.

Заступниця начальника Покровської МВА Олена Харчевна, Покровськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

У громадському центрі з дітьми працюватимуть вчителі та вихователі. Планують проводити уроки англійської, долучити логопеда, зазначила Олена Харчевна.

Заняття з дітьми у громадському простірі в Покровську, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

"З війною дуже багато запитів на психосоціальну підтримку: індивідуальні, групові консультації. Треба якийсь простір, де люди можуть бачитися, відволіктися. Також у нас є юридична підтримка, кейс-менеджмент — люди, які займаються протидією насильства", — розповіла голова громадської організації "Аваліст" Юліана Гарбар.

Голова ГО "Аваліст" Юліана Гарбар, Покровськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

У день відкриття діти зібрались на майстерку: готуються зустрічати святого Миколая — робили рукавичку.

Діти готуються до свята Святий Миколай у громадському просторі в Покровську, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Влад прийшов сюди на майстерку: до Дня Святого Миколая зробив саморобку. Покровськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

За словами начальника Покровської МВА Сергія Добряка, у громадському просторі в Покровську заняття проводитимуть невеликими групами: "З урахуванням безпекової складової, це будуть невеличкі групи. Не більше десяти людей за один раз".

Перший громадський простір в Покровську для дітей та дорослих. Кадр з відео Суспільне Донбас

Працює громадський простір з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 години.

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