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За 2023 рік розмінували майже 195 тисяч га родючих земель — Мінекономіки
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За 2023 рік розмінували майже 195 тисяч га родючих земель — Мінекономіки

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За 2023 рік розмінували майже 195 тисяч га родючих земель — Мінекономіки
Піротехніки розміновують землі в Запорізькій області. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

З початку 2023 року майже 195 тисяч гектарів сільськогосподарської землі розмінували та повернули аграріям для користування. Лише за листопад піротехніки обстежили понад 17 тисяч га угідь.

Про це повідомили Верховна Рада та Міністерство економіки.

За даними обласних військових адміністрацій, у межах пріоритетного розмінування сільськогосподарських земель із початку поточного року обстежили понад 257 тисяч га.

"Завдяки ЗСУ аграрії практично всіх областей зібрали врожай, посіяли озимі, а піротехнічні підрозділи державних органів та неурядових операторів мають змогу розміновувати українські родючі землі", — зазначив Комітет з питань аграрної та земельної політики.

"Попри ускладнення погодних умов наші піротехніки продовжують роботу з обстеження та розмінування найбільш цінних українських земель", — додає перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Упродовж листопада оглянули й розмінували понад 17 тисяч га угідь. Лідери за місяць:

  • Херсонська область — 12,4 тисячі га;
  • Харківська область — понад 3,5 тисячі га;
  • Миколаївська область — понад 1,3 тисячі га.

Що відомо про замінування територій України

11 квітня тодішній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що для повного розмінування територій України знадобиться до 30 років і ще близько п'яти тисяч фахівців.

Раніше начальник відділу організаційної роботи з гуманітарного розмінування ДСНС України Сергій Рева заявив, що в Україні необхідно розмінувати близько 470 тисяч гектарів сільськогосподарських земель на території дев'яти областей.

Міністерка економіки Юлія Свириденко до цього заявляла, що для того, щоб розмінувати територію України, може знадобитись 70 років роботи.

27 вересня 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що для повного розмінування України потрібно 37 млрд доларів і понад 10 тисяч саперів. У державі є тільки 3 тисячі фахівців. За словами Шмигаля, не обійтися без допомоги міжнародних партнерів. Близько 40 країн уже виділили 250 млн доларів на розмінування.

Про допомогу у розмінування заявили зокрема Норвегія, Хорватія та Сполучене Королівство.

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