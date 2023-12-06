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Будиночок Святого Миколая на станції "Історичний музей" у Харкові засвітили та прикрасили живими ялинками: фоторепортаж
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Будиночок Святого Миколая на станції "Історичний музей" у Харкові засвітили та прикрасили живими ялинками: фоторепортаж

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Будиночок Святого Миколая на станції метро "Історичний музей", Харків, 6 грудня 2023 року
Будиночок Святого Миколая на станції метро "Історичний музей", Харків, 6 грудня 2023 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

У Харкові зранку 6 грудня увімкнули ілюмінацію головної ялинки міста на станції "Університет", а також засвітили резиденцію Святого Миколая встановлену на станції "Історичний музей".

До будиночка, саней з оленями та штучної ялинки доставили живі деревця — дивіться фоторепортаж Суспільне Харків.

Будиночок Святого Миколая на станції "Історичний музей" у Харкові засвітили та прикрасили живими ялинками: фоторепортаж
Будиночок Святого Миколая на станції метро "Історичний музей", Харків, 6 грудня 2023 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Будиночок Святого Миколая на станції "Історичний музей" у Харкові засвітили та прикрасили живими ялинками: фоторепортаж
На станції метро "Історичний музей" у Харкові увімкнули святкову ілюмінацію, 6 грудня 2023 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Будиночок Святого Миколая на станції "Історичний музей" у Харкові засвітили та прикрасили живими ялинками: фоторепортаж
На станції метро "Історичний музей" у Харкові увімкнули святкову ілюмінацію, 6 грудня 2023 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Будиночок Святого Миколая на станції "Історичний музей" у Харкові засвітили та прикрасили живими ялинками: фоторепортаж
Будиночок Святого Миколая на станції метро "Історичний музей", Харків, 6 грудня 2023 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Будиночок Святого Миколая на станції "Історичний музей" у Харкові засвітили та прикрасили живими ялинками: фоторепортаж
Будиночок Святого Миколая на станції метро "Історичний музей", Харків, 6 грудня 2023 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

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