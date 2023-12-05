Під час російського удару з артилерії по прикордонній Козачій Лопані на Харківщині руйнувань зазнала амбулаторія. Медиків, які були всередині та працювали, завалило.

Поранень медперсонал не зазнав, сказала Суспільне Харків староста Людмила Вакуленко.

За її словами, обстріл розпочався близько 12:30. Нарахували близько 20 ударів.

"Влучили — це майже центр селища. Розбили амбулаторію. Там стояв автомобіль лікаря, на якому він виїжджав. І лікарі були там, всі живі. У дорогу влучили. Але саме важке пошкодження — це амбулаторія. Там якраз були й лікарі, і медсестри — всіх, хто працює, трохи завалило, але вони живі та здорові", — розказала Вакуленко.

Староста каже, що попри руйнування будівлі амбулаторії, заклад не припинить надавати допомогу жителям Козачої Лопані.

"З завтрашнього дня будемо працювати тепер у підвальному нашому приміщенні", — каже Людмила Вакуленко.

"Газ розбитий, світло відсутнє. Дорога розбита, але ми її вже трохи підлатали. І газовики приїхали відключили газ, пів селища залишилися без газу"

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