Путін прилетів до Абу-Дабі в ОАЕ

Президент Росії Володимир Путін у середу, 6 грудня, прилетів до столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі.

Про це повідомляє кореспондент РИА Новости.

Це четвертий закордонний візит Путіна після того, як у березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі (МКС) видав ордер на його арешт через незаконну депортацію дітей з окупованих територій України в Росію.

6 грудня Путін також планує відвідати й Саудівську Аравію, повідомив напередодні його речник Дмитро Пєсков.

Об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія не входять до числа країн, які ратифікували Римський статут Міжнародного кримінального суду, при цьому ОАЕ підписали, але не ратифікували договір.

Свій перший закордонний візит після видачі ордера Путін здійснив у жовтні до Киргизстану. Потім у жовтні Путін відвідав Китай, а в листопаді — Казахстан.

Що відомо про ордер МКС на арешт Путіна

МКС 17 березня 2023 року видав ордер на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав неповнолітніх Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

Відтак, якщо вони виїдуть за територію РФ у країни, які є учасниками Міжнародного кримінального суду та ратифікували Римський статут, їх повинні заарештувати та передати до Гааги.

Головний прокурор МКС Карім Хан підкреслив, що ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової не має терміну давності.