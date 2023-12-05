Путін 6 грудня здійснить візити в ОАЕ і Саудівську Аравію — Пєсков

Президент РФ Володимир Путін у середу, 6 грудня, планує відвідати Об’єднані Арабські Емірати і Саудівську Аравію, повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков 5 грудня.

Про це пише російський “Интерфакс”.

"Завтра (6 грудня — ред.) відбудуться робочі візити президента Путіна в ОАЕ і Саудівську Аравію, все це відбудеться, фактично, за одну добу", — сказав Пєсков журналістам.

За його словами, на переговорах обговорюватимуться двосторонні відносини, міжнародний порядок денний та війна в Ізраїлі.

"Двосторонні відносини, зрозуміло (обговорюватимуться — ред.), обмін думками з міжнародного порядку денного, з регіонального порядку денного — це, звісно, і палестино-ізраїльський конфлікт. Але насамперед ідеться про двосторонні відносини", — сказав Пєсков.

Він додав, що на порядку денному під час спілкування з представниками ОАЕ і Саудівської Аравії завжди є обговорення скоординованих дій на ринку нафти.

"Ці обговорення ведуться в рамках формату ОПЕК+, але, зрозуміло, взаємодія в цій галузі завжди на порядку денному", — сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи порушуватиметься ця тема під час візитів Путіна в ОАЕ і Саудівську Аравію.

У березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна через незаконну депортацію дітей з окупованих територій України в Росію.

Об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія не входять до числа країн, які ратифікували Римський статут Міжнародного кримінального суду, при цьому ОАЕ підписали, але не ратифікували договір.

Свій перший закордонний візит після видачі ордера Путін здійснив у жовтні до Киргизстану. Потім у жовтні Путін відвідав Китай, а в листопаді — Казахстан.

Що відомо про ордер МКС на арешт Путіна

МКС 17 березня 2023 року видав ордер на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав неповнолітніх Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

Відтак, якщо вони виїдуть за територію РФ у країни, які є учасниками Міжнародного кримінального суду та ратифікували Римський статут, їх повинні заарештувати та передати до Гааги.

Головний прокурор МКС Карім Хан підкреслив, що ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової не має терміну давності.