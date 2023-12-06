НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
Розтрата 1,3 млн грн на стільцях для укриття: у Києві судитимуть посадовицю Дніпровської РДА
УкриттяКОРУПЦІЯПРОКУРАТУРАБюджетГРОШІРегіони

Розтрата 1,3 млн грн на стільцях для укриття: у Києві судитимуть посадовицю Дніпровської РДА

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Розтрата 1,3 млн грн на стільцях в укриття: у Києві судитимуть посадовицю Дніпровської РДА
Чиновниця, яку підозрюють у розтраті бюджетних коштів, Київ. Фото: Київська міська прокуратура/Telegram

У Києві справу про нецільове використання коштів під час закупівлі стільців для укриттів передали до суду. Обвинувачення в розтраті понад 1,3 млн грн висунули начальниці відділу Дніпровської РДА, яка є фігуранткою іншого провадження — про закупівлю овочерізок у сховища.

Про це інформує Київська міська прокуратура.

Посадовиці Дніпровської райдержадміністрації Києва інкримінують ч. 5 ст. 191 КК України — привласнення чи розтрата чужого майна в особливо великих розмірах, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.

За даними слідства, чиновниця уклала договір із приватною фірмою на придбання стільців для облаштування укриттів на території району. Вартість товару була завищена в інтересах підприємцях.

Через такі закупівлі столичний бюджет втратив понад 1, 3 млн гривень. Прокуратура подала позов щодо відшкодування завданої шкоди.

У разі доведення вини керівниці відділу Дніпровської РДА загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ця посадовиця Дніпровської РДА є також підозрюваною у кримінальному провадженні за фактом розтрати бюджетних коштів при закупівлі овочерізок для укриттів. Сума збитків для бюджету становить близько 460 тис. грн.

Що відомо про скандал довкола Дніпровської РДА через товари для укриттів

Про коштовні закупівлі для бомбосховищ першими заговорили депутати Київради, які взялися перевіряти, на що були потрачені 2 мільярди гривень, які місто виділило районам на облаштування укриттів. На початку літа повідомили, що Управління освіти Дніпровської районної РДА закупило очищувачі повітря для укриттів на 1,6 мільйона гривень. Вони ще хотіли провести тендер на придбання понад 300 барабанів для укриттів на 900 тисяч гривень. Згодом цей договір розірвали.

Водночас в укриття столичного мистецького ліцею "Зміна" в Дніпровському районі придбали електричну сковорідку за 725 тис. грн та конвекційну піч за майже 475 тисяч грн.

Після розголосу у ЗМІ та соцмережах у КМДА заявили, що розслідуватимуть закупівлю кухонного приладдя та музичних інструментів для укриттів.

У серпні розгорівся новий скандал через вартісні покупки Дніпровською РДА в укриття. Цього разу через овочерізки за завищеною ціною. Тоді Київська міська прокуратура повідомила про підозру в розтраті коштів начальниці відділу Управління освіти Дніпровської райдержадміністрації.

Також чиновниці оголосили підозру за купівлю стільців за завищеною ціною для облаштування укриттів. У бюджеті недорахувалися 1,3 млн гривень.

11 вересня у Києві суд відсторонив від посади начальницю відділу Управління освіти Дніпровської РДА через закупівлю овочерізок в укриття, а також взяв її під домашній нічний арешт.

У листопаді суд повторно обрав запобіжний захід та відсторонив від посади начальницю відділу Управління освіти Дніпровської РДА через справу про овочерізки в укриття.

Топ дня
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
У школі села Мусійки Іванківської громади завдяки компанії "Енергоатом" з'явилось укриття
Вперше після початку війни прийшли до школи: в селі на Київщині завдяки спонсорам з'явилось укриття
У громаді на Вінниччині збудували укриття в дитсадку
У громаді на Вінниччині збудували укриття в дитсадку
Благодійники передали одній із гімназій на Київщини нові меблі для укриття
Благодійники передали одній із гімназій на Київщини нові меблі для укриття
укриття
Понад 500 укриттів у вінницьких багатоповерхівках обладнали системами автоматичного відкриття замків
На початок