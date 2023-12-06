У Києві справу про нецільове використання коштів під час закупівлі стільців для укриттів передали до суду. Обвинувачення в розтраті понад 1,3 млн грн висунули начальниці відділу Дніпровської РДА, яка є фігуранткою іншого провадження — про закупівлю овочерізок у сховища.

Про це інформує Київська міська прокуратура.

Посадовиці Дніпровської райдержадміністрації Києва інкримінують ч. 5 ст. 191 КК України — привласнення чи розтрата чужого майна в особливо великих розмірах, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.

За даними слідства, чиновниця уклала договір із приватною фірмою на придбання стільців для облаштування укриттів на території району. Вартість товару була завищена в інтересах підприємцях.

Через такі закупівлі столичний бюджет втратив понад 1, 3 млн гривень. Прокуратура подала позов щодо відшкодування завданої шкоди.

У разі доведення вини керівниці відділу Дніпровської РДА загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ця посадовиця Дніпровської РДА є також підозрюваною у кримінальному провадженні за фактом розтрати бюджетних коштів при закупівлі овочерізок для укриттів. Сума збитків для бюджету становить близько 460 тис. грн.

Що відомо про скандал довкола Дніпровської РДА через товари для укриттів

Про коштовні закупівлі для бомбосховищ першими заговорили депутати Київради, які взялися перевіряти, на що були потрачені 2 мільярди гривень, які місто виділило районам на облаштування укриттів. На початку літа повідомили, що Управління освіти Дніпровської районної РДА закупило очищувачі повітря для укриттів на 1,6 мільйона гривень. Вони ще хотіли провести тендер на придбання понад 300 барабанів для укриттів на 900 тисяч гривень. Згодом цей договір розірвали.

Водночас в укриття столичного мистецького ліцею "Зміна" в Дніпровському районі придбали електричну сковорідку за 725 тис. грн та конвекційну піч за майже 475 тисяч грн.

Після розголосу у ЗМІ та соцмережах у КМДА заявили, що розслідуватимуть закупівлю кухонного приладдя та музичних інструментів для укриттів.

У серпні розгорівся новий скандал через вартісні покупки Дніпровською РДА в укриття. Цього разу через овочерізки за завищеною ціною. Тоді Київська міська прокуратура повідомила про підозру в розтраті коштів начальниці відділу Управління освіти Дніпровської райдержадміністрації.

Також чиновниці оголосили підозру за купівлю стільців за завищеною ціною для облаштування укриттів. У бюджеті недорахувалися 1,3 млн гривень.

11 вересня у Києві суд відсторонив від посади начальницю відділу Управління освіти Дніпровської РДА через закупівлю овочерізок в укриття, а також взяв її під домашній нічний арешт.

У листопаді суд повторно обрав запобіжний захід та відсторонив від посади начальницю відділу Управління освіти Дніпровської РДА через справу про овочерізки в укриття.