Різдво у Львові: які події відбудуться у місті в святковий період

На різдвяні та новорічні свята у Львові відбудеться більше 200 подій. Серед них: тематичні вистави, концерти, кінопокази та читання. А крім того, майстер-класи, де можна зробити різдвяний подарунок для військових.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Серед основних подій "Твого Різдва у Львові: засвічення головної ялинки міста, відкриття різдвяної шопки на площі Ринок, яке відбудеться 22 грудня о 18:00, та винесення Дідуха на площу Ангелів — 24 грудня о 12:00. Також у період різдвяних свят по всьому Львову планують розмістити імпровізовані бочки з ватрою. Згодом оприлюднять перелік локацій та розклад, коли там будуть ватри, щоб львів'яни та гості міста приходили і об'єднувались довкола коляди.

На різних локаціях міста відбудуться концерти, вистави, хода вертепів та тематичні екскурсії:

6 грудня о 16:00 та о 18:30 відбудеться мюзикл для усієї родини "Фабрика святого Миколая". Центр Довженка, просп. Червоної Калини, 82.

17 грудня о 16:00 проведуть музичний концерт "Брамс при свічках". Меморіальний музей Станіслава Людкевича, вул. Станіслава Людкевича, 7.

24 грудня о 14:00 / 25 грудня о 14:00 та о 19:00 заплановані концерти "Різдвяна органна музика при свічках". Львівський органний зал, вул. С. Бандери, 8.

25 грудня впродовж дня відбудеться "Різдво в Гаю". Серед переліку подій: хода вертепів, різдвяні тематичні екскурсії з традиційними стравами та вечірній концерт. Музей народної архітектури і побуту в Львові ім. Климентія Шептицького (Львівський скансен), вул.Чернеча гора, 1.

30 грудня впродовж дня святкуватимуть Маланки та Василя. Музей народної архітектури і побуту.

З 25 грудня до 7 січня проходитиме фестиваль “Велика коляда”. Церква Пресвятої Євхаристії, пл. Музейна, 1

26 та 29 грудня о 19:00 год відбудеться концерт "Колядки. Хор та орган". Львівський органний зал, вул. С. Бандери, 8

27 грудня о 19:00 год — концерт "Різдвяна історія. Симфонічний оркестр" у Львівському органному залі.

1 січня о 14:00 год — "Новорічний органний концерт" в органному залі.

Інші заходи в програмі можна переглянути за посиланням.