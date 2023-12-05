У центрі Львова засвітили головну ялинку міста

Сьогодні, 5 грудня, напередодні Дня святого Миколая, у Львові перед Оперним театром засвітили головну ялинку міста.

До дійства приєдналися львів'яни, подружжя, яке подарувало цьогорічну ялинку зі свого обійстя та журналісти Суспільного.

Засвітили ялинку о 17:00. Цьогорічне святкове дерево заввишки 14 метрів.

Ялинка у Львові перед тим, як її мали засвітити. Фото: Анна Срогий/Суспільне Львів

Ялинку привезли з Карпат ще маленьким деревцем. Її доглядали та подарували місту Йосип та Галина Панас, які живуть у Білогорщі.

Йосип Панас, який подарував ялинку. Фото: Анна Срогий/Суспільне Львів

"Поки вона росла, була мала і поки я з драбини досягав, десь так метра 4-5, ясне діло що ми її також прикрашали, але потім, коли вона вже почала підростати майже по метру кожен рік — то в останні роки вона вже прикрас не отримувала. Зараз вона засяяла такими барвами, ну я просто не натішуся", — каже власник ялинки Йосип Панас.

Головна ялинка Львова, 5 грудня 2023 року. Фото: Анна Срогий/Суспільне Львів

Рішення родини частина людей підтримала, а частині людей воно не сподобалося.

"Хотілось би подякувати всім тим добрим людям, бо після п'ятниці (1 грудня, — ред) всі почали і в Facebook, і всюди нас згадувати, в основному добрим словом. Але були, як по-теперішньому кажуть ті, так звані "хейтери", яким не сподобалось це наше рішення", — каже Йосип Панас.

Засвічення ялинки супроводжували співом солісти хору "Гомін" та колектив музичної школи №8.

Відкриття головної ялинки Львова, 5 грудня 2023 року. Фото: Анна Срогий/Суспільне Львів

Цьогоріч ялинку прикрасили світловою ілюмінацією, яку закупили у 2018 році, а на верхівку замість зірки повісили протитанкового "їжака", якого зробили минулоріч зі старих трамвайних рейок на підприємстві "Львівелектротранс".