НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
У центрі Львова засвітили головну ялинку міста
СВЯТОРІЗДВОРегіони

У центрі Львова засвітили головну ялинку міста

Оновлено
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Сьогодні, 5 грудня, напередодні Дня святого Миколая, у Львові перед Оперним театром засвітили головну ялинку міста.

До дійства приєдналися львів'яни, подружжя, яке подарувало цьогорічну ялинку зі свого обійстя та журналісти Суспільного.

Засвітили ялинку о 17:00. Цьогорічне святкове дерево заввишки 14 метрів.

У центрі Львова засвітили головну ялинку міста
Ялинка у Львові перед тим, як її мали засвітити. Фото: Анна Срогий/Суспільне Львів

Ялинку привезли з Карпат ще маленьким деревцем. Її доглядали та подарували місту Йосип та Галина Панас, які живуть у Білогорщі.

У центрі Львова засвітили головну ялинку міста
Йосип Панас, який подарував ялинку. Фото: Анна Срогий/Суспільне Львів

"Поки вона росла, була мала і поки я з драбини досягав, десь так метра 4-5, ясне діло що ми її також прикрашали, але потім, коли вона вже почала підростати майже по метру кожен рік — то в останні роки вона вже прикрас не отримувала. Зараз вона засяяла такими барвами, ну я просто не натішуся", — каже власник ялинки Йосип Панас.

У центрі Львова засвітили головну ялинку міста
Головна ялинка Львова, 5 грудня 2023 року. Фото: Анна Срогий/Суспільне Львів

Рішення родини частина людей підтримала, а частині людей воно не сподобалося.

"Хотілось би подякувати всім тим добрим людям, бо після п'ятниці (1 грудня, — ред) всі почали і в Facebook, і всюди нас згадувати, в основному добрим словом. Але були, як по-теперішньому кажуть ті, так звані "хейтери", яким не сподобалось це наше рішення", — каже Йосип Панас.

Засвічення ялинки супроводжували співом солісти хору "Гомін" та колектив музичної школи №8.

У центрі Львова засвітили головну ялинку міста
Відкриття головної ялинки Львова, 5 грудня 2023 року. Фото: Анна Срогий/Суспільне Львів

Цьогоріч ялинку прикрасили світловою ілюмінацією, яку закупили у 2018 році, а на верхівку замість зірки повісили протитанкового "їжака", якого зробили минулоріч зі старих трамвайних рейок на підприємстві "Львівелектротранс".

Топ дня
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
5 Слобожанська бригада, Харків, Святий Миколай
"Радію, що можу побачити усмішки". Нацгвардієць з Харкова приїхав з фронту до своїх дітей у День Святого Миколая
Свято Миколая храм новий церковний календар Слов’янськ Донецька область
"Церковний календар сходиться з астрономічним". На Донеччині відсвяткували День Святого Миколая
В Ужгороді влаштували свято для дітей військових
В Ужгороді влаштували свято для дітей військових
Встановили рекорд України: що відомо про головну ялинку Жовкви на Львівщині
Встановили рекорд України: що відомо про головну ялинку Жовкви на Львівщині
На початок