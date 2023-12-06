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Британія запровадить нові санкції проти експортерів військового обладнання до РФ
САНКЦІЇРОСІЯВЕЛИКА БРИТАНІЯВторгнення Росії в УкраїнуЕкономікаСвіт

Британія запровадить нові санкції проти експортерів військового обладнання до РФ

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Велика Британія, прапор
Будівля британського парламенту, ілюстративне фото: Getty Images

Велика Британія запровадить низку санкцій проти іноземних постачальників, які експортують військове обладнання і деталі до Росії.

Про це йдеться на сайті британського уряду

Санкції покликані позбавити Путіна ресурсів для виробництва зброї, що застосовується у війні проти України.

"Ми залишаємося непохитними у нашій підтримці України. Якщо ми дозволимо агресії Путіна досягти успіху, це підбадьорить тих, хто кидає виклик демократії та загрожує нашому способу життя. Ми не можемо дозволити їм перемогти", — сказав міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель разом з Єврокомісією представили пропозиції щодо 12 пакету санкцій проти Росії. За даиними Bloomberg, пакет передбачає ембарго на російські алмази з 1 січня та поступове введення непрямої заборони на імпорт російських алмазів, оброблених у третіх країнах.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна очікує на запровадження нового санкційного пакета проти Росії, який завадить Москві обходити наявні обмеження, зокрема через європейські компанії та територію держав-сусідів РФ.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії

У лютому 2023 року країни ЄС ухвалили 10 пакет санкцій проти Росії. Обмеження запровадили проти 121 російської фізичної та юридичної особи, зокрема трьох банків, Міноборони та Служби зовнішньої розвідки РФ.

21 червня Єврокомісія погодила 11 пакет санкцій проти Росії, який включає заходи, спрямовані на протидію обходу обмежень.

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