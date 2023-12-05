НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
У Бельгії та Нідерландах заарештували шістьох людей за підозрою у торгівлі підсанкційними товарами з РФ
РОСІЯСАНКЦІЇНІДЕРЛАНДИСвітЕкономікаПодії

У Бельгії та Нідерландах заарештували шістьох людей за підозрою у торгівлі підсанкційними товарами з РФ

ЗМІ
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Бельгії та Нідерландах заарештували шістьох людей за підозрою у торгівлі підсанкційними товарами з РФ
Ілюстративне фото: Getty Images

Чотирьох людей затримали у Бельгії і ще двох у Нідерландах за підозрою в експорті товарів подвійного призначення до країн, які потрапили під санкції Європейського Союзу, зокрема до Росії.

Про це повідомляє Politico із посиланням на Федеральну прокуратуру Бельгії.

"Деякі з технологій, якими торгували, можуть підпадати під правила ембарго, що застосовуються до певних країн, таких як Росія, зокрема через збройний конфлікт", — зазначили у відомстві.

Обшуки зокрема були проведені у приватних будинках та штаб-квартирах компаній у Кнокке-Хейсті та Екло у бельгійському регіоні Фландрія, а також у Роттердамі та Слейсі в Нідерландах.

"Розслідування має визначити, чи могли ці стратегічні та захищені технології продаватися країнам, де Бельгія та Європейський парламент вводять обмеження", — додали у бельгійській прокуратурі.

За даними Politico, розслідування проводилось спільно з урядом Сполучених Штатів. Уточнюється, що прикладами товарів подвійного призначення є мікрочіпи, акселерометри, турбінні двигуни, тобто йдеться про товари, які можуть використовуватися як у цивільному, так і у військовому застосуванні.

Топ дня
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Фінляндія
У РФ хочуть відправити на війну проти України нелегальних мігрантів — ISW
Джон Кірбі
Кірбі розповів, за яких умов США братимуть участь у боях проти Росії
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі
Канада заборонила прямий імпорт російських алмазів
Діаманти
G7 до кінця цього року запровадить обмеження на імпорт російських алмазів
На початок