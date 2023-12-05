Чотирьох людей затримали у Бельгії і ще двох у Нідерландах за підозрою в експорті товарів подвійного призначення до країн, які потрапили під санкції Європейського Союзу, зокрема до Росії.

Про це повідомляє Politico із посиланням на Федеральну прокуратуру Бельгії.

"Деякі з технологій, якими торгували, можуть підпадати під правила ембарго, що застосовуються до певних країн, таких як Росія, зокрема через збройний конфлікт", — зазначили у відомстві.

Обшуки зокрема були проведені у приватних будинках та штаб-квартирах компаній у Кнокке-Хейсті та Екло у бельгійському регіоні Фландрія, а також у Роттердамі та Слейсі в Нідерландах.

"Розслідування має визначити, чи могли ці стратегічні та захищені технології продаватися країнам, де Бельгія та Європейський парламент вводять обмеження", — додали у бельгійській прокуратурі.

За даними Politico, розслідування проводилось спільно з урядом Сполучених Штатів. Уточнюється, що прикладами товарів подвійного призначення є мікрочіпи, акселерометри, турбінні двигуни, тобто йдеться про товари, які можуть використовуватися як у цивільному, так і у військовому застосуванні.