В Ірпені на Київщині 6 грудня, у День Збройних сил України, передали допомогу військовослужбовцям. Зокрема, за кошти місцевої громади для воїнів придбали транспорт і необхідну техніку.
Про це з місця події повідомляє кореспондентка Суспільного Юлія Коршенко.
Як повідомили у міській раді Ірпеня, до професійного свята військових в Ірпінській громаді зібрали 4 мільйони гривень, які спрямували на потреби армії.
За ці кошти закупили понад 15 автомобілів, близько 40 дронів, комплекс супутникового інтернету "Starlink" та іншу амуніцію.
Кошти на термінові потреби воїнів виділила Ірпінська міськрада. На всі інші запити захисників працівники міськради збирали гроші у межах акції "1 день роботи для ЗСУ".
На подарунки для військових донатили також ірпінські підприємці.
Що відомо про допомогу від Київщини військовим ЗСУ
У листопада депутати Ірпінської міськради проголосували за виділення 2,5 млн грн на потреби військових Збройних сил та Національної гвардії. До того в Ірпені організували акцію "1 день роботи для ЗСУ" — збір від працівників міської ради на потреби армії.
Бучанська громада на Київщині передала два автобуси і позашляховик для ЗСУ. Позашляховик Chevrolet та два автобуси Mercedes-Benz служитимуть 47-ій окремій мехбригаді.
Також коштом місцевого бюджету придбали 10 дронів Mavic 3. Їх передали воїнам у найгарячіші точки. На придбання дронів виділили 1 мільйон 200 тисяч гривень.
У грудні на шкільних ярмарках у Бучанській громаді зібрали майже мільйон гривень для ЗСУ. Кошти витратять на закупівлю дронів-камікадзе.
Київська митниця передала військовій частині Збройних сил України три легкові автомобілі. А Київська обласна військова адміністрація направила військовим 21 позашляховик.
Для підрозділів ППО на Київщині передали 45 позашляховиків та необхідне оснащення.