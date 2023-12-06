В Ірпені на Київщині 6 грудня, у День Збройних сил України, передали допомогу військовослужбовцям. Зокрема, за кошти місцевої громади для воїнів придбали транспорт і необхідну техніку.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка Суспільного Юлія Коршенко.

Як повідомили у міській раді Ірпеня, до професійного свята військових в Ірпінській громаді зібрали 4 мільйони гривень, які спрямували на потреби армії.

Автомобілі для військових, Ірпінь, Київська область, 6 грудня 2023 р. Фото: Юлія Коршенко/Суспільне

За ці кошти закупили понад 15 автомобілів, близько 40 дронів, комплекс супутникового інтернету "Starlink" та іншу амуніцію.

Машини придбані Ірпінською громадою для воїнів ЗСУ, 6 грудня 2023 р. Фото: Юлія Коршенко/Суспільне

Кошти на термінові потреби воїнів виділила Ірпінська міськрада. На всі інші запити захисників працівники міськради збирали гроші у межах акції "1 день роботи для ЗСУ".

"Подарунки" для військових у День ЗСУ, Ірпінь, Київська область, 6 грудня 2023 р. Фото: Юлія Коршенко/Суспільне

На подарунки для військових донатили також ірпінські підприємці.

БпЛА, які придбали для військових за кошти, зібрані в Ірпінській громаді, 6 грудня 2023 р. Фото: Юлія Коршенко/Суспільне

Що відомо про допомогу від Київщини військовим ЗСУ

У листопада депутати Ірпінської міськради проголосували за виділення 2,5 млн грн на потреби військових Збройних сил та Національної гвардії. До того в Ірпені організували акцію "1 день роботи для ЗСУ" — збір від працівників міської ради на потреби армії.

Бучанська громада на Київщині передала два автобуси і позашляховик для ЗСУ. Позашляховик Chevrolet та два автобуси Mercedes-Benz служитимуть 47-ій окремій мехбригаді.

Також коштом місцевого бюджету придбали 10 дронів Mavic 3. Їх передали воїнам у найгарячіші точки. На придбання дронів виділили 1 мільйон 200 тисяч гривень.

У грудні на шкільних ярмарках у Бучанській громаді зібрали майже мільйон гривень для ЗСУ. Кошти витратять на закупівлю дронів-камікадзе.

Київська митниця передала військовій частині Збройних сил України три легкові автомобілі. А Київська обласна військова адміністрація направила військовим 21 позашляховик.

Для підрозділів ППО на Київщині передали 45 позашляховиків та необхідне оснащення.