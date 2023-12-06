6 грудня Черкащина попрощалася із захисником України Юрієм Євчуком. Його поховали в рідному селі Сорокотяга на Жашківщині.

Сержант Юрій Євчук загинув 27 липня під час виконання бойового завдання на Запоріжжі, розповіла у коментарі Суспільному речниця територіального центру комплектування Аліна Кривошея.

Юрій Євчук був командиром механізованого відділення окремої механізованої бригади. Героєві було 53 роки.

Ольга Чорна дружила із Юрієм, розповіла, що у цивільному житті він був музикантом.

"Цілу ніч не спала, не могла повірити. Юра, котрому були цікавинками гарні пісні, вправність у тому, аби їх записати, донести до слухача. Жоден концерт у нашому місті не обходився без нього. Йому не потрібна була ця зброя! Навіщо цей нелюд навʼязав її нам?Юра і зброя — це так страшно. Юра був закоханий у музику, у свою справу, любив життя. Він захищав усіх нас. Він тримав мир і кордон, він тримав спокій для нас і наших родин".

Тетяна Волинець розповіла, що Юрій мав багато чеснот. Був гідною людиною:

"Вічна пам'ять герою, доброму, чуйному, відповідальному, справедливому, талановитому чоловікові. Юрій Романович завжди був на першій "лінії". Ніколи не ховався за чужі спини. Людочко, хлопчики (Альоша і Богданчик), тримайтеся!", — додала.

Жашківчанка Наталія поділилася спогадами про захисника:

Сьогодні той страшний день, коли ми будемо змушені прощатись з нашим Юрчиком. Дядя Юра, Романович, Юрчик. Називали ми його по різному, а він поправляв: "Кажіть просто "Юрко-шабурко". Людина-енергія! Людина-правда! Людина-характер! Він завжди вмів перенести будь-який конфлікт в жартівливу площину і одночасно був максимально серйозним і глибоким. Був людиною з великої літери і завжди був справжнім другом тому, хто того потребував. Допомагав, підтримував і наставляв, поруч з ним завжди віяло впевненістю, безпекою і захистом. Він захищав кожного з нас. Цій місії, на жаль, віддав всього себе".

Любов Хміль-Проценко розповіла, що Юрій був для неї замість брата.

"Юрчик був справжнім, чесним, добрим, позитивним, і неймовірно людяним, завжди готовим прийти на допомогу! Ти був братом, якого в мене не було. Немає слів, щоб висловити біль і печаль втрати, розум не хоче приймати думку, що тебе вже не має з нами. Лишилися пісні, відео, світлини, які ти робив і світла пам’ять!"

Лідія Чеботар висловила співчуття рідним:

"Не хочеться вірити навіть. Юра був гарною людиною, талановитою, неординарною. Пам'ять про тебе назавжди залишиться в наших серцях".

Володимир Бушняк висловив сум з приводу втрати друга.

"Не хочеться в це вірити! Юрій був дуже добрим, відповідальним, завжди усім і в усьому допомагав! Нам залишається лише згадка про концерти і добра посмішка".

Героя зустріли та провели в Жашкові "живим" коридором шани. Похоронний кортеж попрямував в рідне село Сорокотяга, де односельці зустріли земляка навколішки.

Поховали захисника на сільському кладовищі.

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