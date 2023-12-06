Вночі 6 грудня, під час російської атаки території Кіровоградської області, уламки збитого дрона пошкодили будинок у Голованівському районі. Ніхто не травмувався. Загалом збили сім дронів, однак є й влучання.

За інформацією начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича, наслідки атаки усувають.

"На ліквідації наслідків працюють відповідні служби".

Повітряна тривога на території Кіровоградської області тривала з 21:29 5 грудня до 2:43 6 грудня.

Начальник Голованівської районної військової адміністрації Ігор Ковердяга розповів Суспільному, що уламки збитого дрона пошкодили дві будівлі у Гайворонській громаді.

"Дві будівлі, попередньо. Там жінка вдома, не травмувалась. Основне — вибиті шибки й посічені дерева. На місці працює комісія, визначають ступінь пошкодження. За потреби, оформлятимуть відповідні документи на відшкодування".

Зі слів начальника райадміністрації, комісія розпочала роботу о 9:00 6 грудня.

"Згідно з чинним законодавством, власники або самі відновлять вікна, або складуть довідку щодо відшкодування відновлення пошкоджених вікон коштом бюджету через "Дію". Загалом же там стара сільська хата з прибудовою — на 2-3 кімнати з верандою. Будівля ціла. Крім вікон і дерев, ще вулики поперевертало".

За інформацією з офіційного телеграм-каналу Повітряних Сил ЗСУ, в ніч на 6 грудня російські військові атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" з двох напрямків – мису Чауда, що в Криму та Курської області РФ. Зафіксували пуски 48 дронів, 41 з яких збили українські військові.

Сили оборони півдня України у своєму телеграм-каналі повідомили, що на Кіровоградщині вночі 6 грудня збили сім дронів, однак є й влучання.

"На жаль, ворог поцілив по об'єктах у Херсонській та Кіровоградській областях, руйнувань та пошкоджень зазнали інфраструктурні об'єкти, приватне фермерське господарство та сільгосптехніка".