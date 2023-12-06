НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
На Кіровоградщині збили сім дронів, є влучання. Уламки пошкодили дві будівлі
ВИБУХВторгнення Росії в УкраїнуДронОбстрілиРегіони

На Кіровоградщині збили сім дронів, є влучання. Уламки пошкодили дві будівлі

Доповнено
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Вночі 6 грудня, під час російської атаки території Кіровоградської області, уламки збитого дрона пошкодили будинок у Голованівському районі. Ніхто не травмувався. Загалом збили сім дронів, однак є й влучання.

За інформацією начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича, наслідки атаки усувають.

"На ліквідації наслідків працюють відповідні служби".

Повітряна тривога на території Кіровоградської області тривала з 21:29 5 грудня до 2:43 6 грудня.

Начальник Голованівської районної військової адміністрації Ігор Ковердяга розповів Суспільному, що уламки збитого дрона пошкодили дві будівлі у Гайворонській громаді.

"Дві будівлі, попередньо. Там жінка вдома, не травмувалась. Основне — вибиті шибки й посічені дерева. На місці працює комісія, визначають ступінь пошкодження. За потреби, оформлятимуть відповідні документи на відшкодування".

Зі слів начальника райадміністрації, комісія розпочала роботу о 9:00 6 грудня.

"Згідно з чинним законодавством, власники або самі відновлять вікна, або складуть довідку щодо відшкодування відновлення пошкоджених вікон коштом бюджету через "Дію". Загалом же там стара сільська хата з прибудовою — на 2-3 кімнати з верандою. Будівля ціла. Крім вікон і дерев, ще вулики поперевертало".

За інформацією з офіційного телеграм-каналу Повітряних Сил ЗСУ, в ніч на 6 грудня російські військові атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" з двох напрямків – мису Чауда, що в Криму та Курської області РФ. Зафіксували пуски 48 дронів, 41 з яких збили українські військові.

Сили оборони півдня України у своєму телеграм-каналі повідомили, що на Кіровоградщині вночі 6 грудня збили сім дронів, однак є й влучання.

"На жаль, ворог поцілив по об'єктах у Херсонській та Кіровоградській областях, руйнувань та пошкоджень зазнали інфраструктурні об'єкти, приватне фермерське господарство та сільгосптехніка".

Топ дня
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Вночі російська армія двічі обстрілювала Сумську область
Вночі російська армія двічі обстрілювала Сумську область
Вибухи на Хмельниччині 7 грудня: в області працювала ППО
Вибухи на Хмельниччині 7 грудня: в області працювала ППО
Сумська область, обстріл Середина-Буди
109 вибухів: армія РФ обстріляла 9 громад Сумської області
Ударний дрон росіян влучив у авто місцевого старости на прикордонні Чернігівщини
Ударний дрон росіян влучив у авто місцевого старости на прикордонні Чернігівщини
На початок