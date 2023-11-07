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Правозахисника Максима Буткевича, який перебуває у полоні окупантів, етапували невідомо куди
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Правозахисника Максима Буткевича, який перебуває у полоні окупантів, етапували невідомо куди

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Правозахисника Максима Буткевича, який перебуває у полоні окупантів, етапували невідомо куди
Активіст Комітету солідарності з кримськими заручниками Максим Буткевич під час прес-конференції щодо голодування, оголошеного Олегом Сенцовим, у Києві, 21 травня 2018 р. Фото Ані Брессонова / УНІАН

Про місцеперебування правозахисника і військового Максима Буткевича, який перебуває у російському полоні, нічого невідомо з кінця серпня 2023 року.

Про це повідомила головна редакторка "Громадського радіо" Тетяна Трощинська.

Вона відзначила, що Максима Буткевича етапували, але невідомо куди.

"Тато Максима повідомляє, що після засідання так званого апеляційного суду адвокат Максима, Леонід Соловйов, не отримує жодної відповіді на свої запити, листи та бандероль, які йому надсилали друзі, повернулися до них з позначкою "переписка не положена"", — розповіла пані Тетяна.

Вона наголосила, що справа проти Максима сфабрикована, його адвокат подаватиме касаційну скаргу. Однак станом на тепер невідомо ні де перебуває Максим, ані що з ним і в якому він стані.

Максим Буткевич потрапив у полон окупантів наприкінці червня. За наявними даними, Буткевич опинився в кінці червня в районі захоплених пунктів Золоте і Гірське. Його визволенням займається Обʼєднаний центр із пошуку та звільнення полонених.

Максим Буткевич — журналіст та правозахисник, допомагає біженцям, займається правами людини, досліджує мову ворожнечі. Він був активістом кампанії за звільнення з Росії українських політв’язнів, зокрема Олега Сенцова і Сашка Кольченка. Буткевич — співзасновник "Громадського радіо", засновник центру прав людини "ЗМІНА", був членом правління українського центру Amnesty International. Останні роки відомий за своєю діяльністю в проєкті "Без кордонів", який допомагає шукачам притулку, внутрішнім переселенцям.

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