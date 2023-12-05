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"Це була людина з великої літери, миротворець". У Херсоні загинув волонтер Руслан Анісенко
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"Це була людина з великої літери, миротворець". У Херсоні загинув волонтер Руслан Анісенко

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Волонтер Руслан Анісенко
Волонтер Руслан Анісенко. Фото: Руслан Анісенко/Facebook

У Херсоні внаслідок російських обстрілів загинув волонтер Руслан Анісенко. У благодійному фонді “Справжні” чоловік займався ліквідацією наслідків російських обстрілів: розбирав завали, закривав вибиті вікна. 5 грудня Руслан вийшов на роботу до волонтерського штабу.

Почувши перші вибухи, дружина Олена намагатися додзвонитися до Руслана, розказала Суспільному голова благодійного фонду "Справжні" Аліна Шемедюк, якій вдалося поспілкуватися із жінкою загиблого.

"Слухавку взяв зовсім сторонній чоловік, який повідомив жінці, що Руслана поранено. Звичайно, Олена кинулася на допомогу коханому. Вона побачила, що йому пошкодило стегно і в нього сильна кровотеча, значить пошкодило артерію", — говорить керівниця фонду.

За словами Аліни, дружина разом із сусідом намагалися зупинити кровотечу, але знову почався обстріл.

"Сусід, почувши наступний вихід снаряда, кричить дружині Руслана, що треба ховатися і людям, які стояли навколо. Дружина встигла сховатися за парканом. І побачила, як черговий "приліт" влучив прямо поруч з чоловіком і забрав його життя", — додала Аліна Шемедюк.

Херсон волонтер Руслан Анісенко
Херсон. Руслан Анісенко з командою волонтерів. Фото: Gramakova Gramakova/Facebook

Русланові Анісенку було 48 років. До повномасштабного вторгнення чоловік працював завідувачем складу херсонського суднобудівного заводу. Під час окупації Херсона російськими військами відмовився співпрацювати з окупаційною владою. Місто не залишив через батька похилого віку (той помер під час окупації), говорить Аліна Шемедюк.

Крім волонтерської роботи, чоловік опікувався п'ятьма собаками, які залишилися після смерті його літньої сусідки, розповіла дружина загиблого Олена.

Благодійний фонд "Справжні" запропонував жінці підтримку та роботу, а також допомогу евакуюватися з Херсона, сказала його голова.

"Ми маємо зробити певні висновки, кожен з нас. Це людина, яка носила посмішку на обличчі. Заходячи в наш штаб, ти завжди бачив Руслана-ліквідатора, який сидить уже з 9 ранку у формі. Готовий до ліквідації наслідків, закриття вікон, будь-якої допомоги. Він завжди без суперечок приймав будь-яке завдання, їхав на об’єкти, допомагав херсонцям. До останнього подиху залишився у місті", — сказала Аліна Шемедюк.

Що відомо про обстріли Херсона 5 грудня

Перший раз армія РФ била по центру Херсона близько дев'ятої ранку, обстрілювала з артилерії. Двоє людей загинули, ще один отримав поранення, його ушпиталили.

Внаслідок другого обстрілу середмістя Херсона снаряд влучив у медичний заклад. Поранені четверо медиків.

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