Внаслідок обстрілу Херсона поранені двоє лікарів

Російська армія вдруге 5 грудня обстріляла середмістя Херсона. Снаряд влучив у медичний заклад.

Про це в Telegram повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Внаслідок влучання снаряда РФ у медзаклад легкі поранення отримали двоє лікарів. Необхідну медичну допомогу їм надали на місці", — написав він.

Раніше керівник МВА повідомив в Telegram, що під час чергового обстрілу середмістя Херсона травмована одна людина. Також є влучання в один із медзакладів. Попередньо, там теж може бути поранена людина. Інформація уточнюється, йшлось у повідомленні.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення військовими РФ законів та звичаїв війни, повідомили в прокуратурі.

Слідство встановило, що близько десятої ранку військові РФ прицільно обстріляли територію однієї з лікарень у місті Херсоні, пошкоджена будівля поліклініки, йдеться в повідомленні.

За оновленими даними, внаслідок обстрілу військами РФ медичного закладу у середмісті Херсона травмовані четверо людей: двоє лікарів, акушерка і працівник одного з відділів. Вони отримали легкі поранення і не потребують госпіталізації, повідомив керівник МВА Мрочко.

Перший раз армія РФ била по центру Херсона близько дев'ятої ранку, обстрілювала з артилерії. Двоє людей загинули, ще один отримав поранення, його ушпиталили.

Що відомо про обстріли Херсонщини 4 грудня 2023 року

Упродовж доби на Херсонському напрямку російські війська з артилерії обстріляли Інженерне, Антонівку, Дніпровське, Новодмитрівку та Херсон.

Армія РФ обстріляла дитсадок у Шуменському мікрорайоні Херсона. Пошкоджені стіни будівлі, вибиті вікна. Поранена працівниця закладу.

Війська РФ обстріляли передмістя Херсона. В Інженерному поранені троє людей, які виконували ремонтні роботи на вулиці. Одного з травмованих ушпиталили у стані середньої тяжкості. Також вдарила по Антонівці, загинув чоловік.

Російська армія обстріляла Новодмитрівку Білозерської громади. Пошкоджені щонайменше дванадцять будинків. Загиблих та поранених немає.

У Херсонській громаді внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, п'ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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