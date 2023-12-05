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Російська армія вдарила по Херсону: двоє людей загинули, один поранений
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Російська армія вдарила по Херсону: двоє людей загинули, один поранений

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Скло на землі, вибиті вікна, обстріл, Херсон
Скло на тротуарі після обстрілу військ РФ, листопад 2023 р. Фото: Суспільне Херсон

Російська армія вранці 5 листопада 2023 року обстріляла Херсон. Била по центральній частині міста.

Внаслідок збройної агресії РФ загинули двоє людей, також відомо про одного пораненого, повідомив в Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Раніше керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що армія РФ обстрілює середмістя Херсона.

Згодом Прокудін показав, який вигляд має центр Херсона після ранкового обстрілу армії РФ. Загинули двоє людей, які перебували на вулиці, ще один чоловік – травмований, його ушпиталили.

У прокуратурі повідомили, що армія РФ близько дев'ятої ранку обстріляла середмістя Херсона з артилерії. Внаслідок обстрілу загинув 48-річний чоловік та жінка, її особа встановлюється. Наразі відомо про важко пораненого 59-річного містянина, якого доставили до лікарні. Усі в момент атаки перебували на вулиці.

Що відомо про обстріли Херсонщини 4 грудня 2023 року

Упродовж доби на Херсонському напрямку російські війська з артилерії обстріляли Інженерне, Антонівку, Дніпровське, Новодмитрівку та Херсон.

Армія РФ обстріляла дитсадок у Шуменському мікрорайоні Херсона. Пошкоджені стіни будівлі, вибиті вікна. Поранена працівниця закладу.

Війська РФ обстріляли передмістя Херсона. В Інженерному поранені троє людей, які виконували ремонтні роботи на вулиці. Одного з травмованих ушпиталили у стані середньої тяжкості. Також вдарила по Антонівці, загинув чоловік.

Російська армія обстріляла Новодмитрівку Білозерської громади. Пошкоджені щонайменше дванадцять будинків. Загиблих та поранених немає.

У Херсонській громаді внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, п'ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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