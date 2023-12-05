Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що найбільший німецький збройовий концерн Rheinmetall вже розпочав виготовлення артилерійських боєприпасів для України та отримує нові замовлення.

Про це посадовець повідомив під час засідання уряду 5 грудня.

Шмигаль відзначив розвиток українського оборонно-промислового комплексу та наголосив, що під час свого візиту до Берліна у жовтні разом із канцлером ФРН Олафом Шольцом дав старт "співпраці ОПК України та німецького збройного концерну Rheinmetall".

"Підприємство вже виготовляє для України артилерійські снаряди та отримує на них нові замовлення. У найближчій перспективі плануємо запуск виробництва бронетехніки на українській території", — сказав прем'єр.

Посадовець підкреслив, що це "флагманський проєкт єднання сил України та європейських зброярів для досягнення справедливого миру і спільної безпеки".

Шмигаль додав, що в майбутньому робитимуться ставки на трансферт технологій, інвестиції в конструкторські розробки, нові виробництва та Military Tech.

4 грудня стало відомо, що Rheinmetall отримав замовлення на виробництво і постачання Україні артилерійських снарядів на суму близько 142 мільйони євро. Боєприпаси будуть поставлені у 2025 році.

Що відомо про будівництво заводу Rheinmetall в Україні

У травні "Укроборонпром" створив спільне підприємство з німецьким виробником військової техніки та зброї Rheinmetall. Воно буде займатися обслуговуванням та ремонтом танків, а у майбутньому — виробництвом.

10 липня гендиректор концерну Армін Паппергер розповів, що концерн протягом наступних 12 тижнів відкриє завод із виробництва бронетехніки в Україні, де будуть будувати та ремонтувати танки, а також навчати українців обслуговувати бронетехніку.

Відповідний ремонтний центр скоротить відстані, на які повинні транспортуватися танки. Однак це створює проблеми з безпекою: в оточенні президента РФ Володимира Путіна раніше пригрозили, що Москва завдасть удару по будь-якому об'єкту, який створить Rheinmetall в Україні.

У відповідь Паппергер наголосив, що від планів створення заводу в Україні не відмовляється. Ба більше, планує захистити його від атак за допомогою систем ППО власного виробництва.

Федеральне антимонопольне відомство Німеччини 28 вересня дозволило концерну Rheinmetall створити спільне оборонне підприємство в Україні.