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Внаслідок обстрілу Білозерської громади на власному подвір'ї загинула жінка
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Внаслідок обстрілу Білозерської громади на власному подвір'ї загинула жінка

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Херсонщина обстріляний будинок
Херсонщина. Білозерська громада. Зруйнований внаслідок російських обстрілів будинок, 5 грудня 2023 року. Фото: Херсонська обласна прокуратура/Telegram

Російські війська 5 грудня близько 16:20 обстріляли село у Білозерській громаді на Херсонщині. Загинула жінка.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, жінка загинула на подвірʼї власного домоволодіння. Відомості щодо інших потерпілих уточнюються. Також пошкоджені житлові будинки.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Як повідомила у Telegram Херсонська ОВА, 44-річна місцева жителька загинула у Велетенському на Херсонщині.

Що відомо про обстріли Херсона 5 грудня

Перший раз армія РФ била по центру Херсона близько дев'ятої ранку, обстрілювала з артилерії. Двоє людей загинули, ще один отримав поранення, його ушпиталили.

Внаслідок другого обстрілу середмістя Херсона снаряд влучив у медичний заклад. Поранені четверо медиків.

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