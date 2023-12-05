Внаслідок обстрілу Білозерської громади на власному подвір'ї загинула жінка

Російські війська 5 грудня близько 16:20 обстріляли село у Білозерській громаді на Херсонщині. Загинула жінка.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, жінка загинула на подвірʼї власного домоволодіння. Відомості щодо інших потерпілих уточнюються. Також пошкоджені житлові будинки.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Як повідомила у Telegram Херсонська ОВА, 44-річна місцева жителька загинула у Велетенському на Херсонщині.

Що відомо про обстріли Херсона 5 грудня

Перший раз армія РФ била по центру Херсона близько дев'ятої ранку, обстрілювала з артилерії. Двоє людей загинули, ще один отримав поранення, його ушпиталили.

Внаслідок другого обстрілу середмістя Херсона снаряд влучив у медичний заклад. Поранені четверо медиків.

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