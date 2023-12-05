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Автоматизована система ввезення допомоги: волонтер з Волині розповів про плюси і мінуси нововведення
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Автоматизована система ввезення допомоги: волонтер з Волині розповів про плюси і мінуси нововведення

Ексклюзивно
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Волонтер Олександр Дудка представляє два благодійні фонди "Волинь SOS medical" та "Фонд національного розвитку". Суспільному він розповів про нюанси і складнощі при ввезенні гуманітарних вантажів з-за кордону після змін, що вступили в дію із 1 грудня.

Відтепер в Україні використовуватимуть автоматизовану систему реєстрації з переліком товарів.

— Чи є проблеми із нововведеннями для волонтерів, і чому вони виникають. Нерозуміння, не працюють реєстри, недостатня навченість?

Все, що ви назвали – сукупність. Я брав участь в першій робочій групі Мінсоцполітики, яка займалася впровадженням цієї системи. Це було з одного боку Мінсоцполітики і 200 волонтерів і організацій, які вивчали це питання. Ми тестували, у нас виникало нерозуміння, чому так швидко це все впроваджується, оскільки система сира. Ми вказували на баги, ми їх досі вказуємо.

Погане інформування – це перш за все. Оскільки сьогодні ми маємо 5 грудня, 4 дні повних працює система і волонтери досі звертаються, що вони приїхали на кордон, вони не знають, що робити. А не знають що робити, бо митниця вимагає код отримувача, який можна отримати тільки в даній новій системі. Його може отримати або благодійний фонд – реєструється в цьому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису, громадська організація, або військова частина, лікарня.

Тобто, волонтер-фізособа, яка переміщувала гуманітарні вантажі самостійно, вона їх завезти не може, бо, згідно зі змінами, вони не можуть бути волонтерами. Так само виникло питання, що великі міжнародні організації будь-якого рівня теж не можуть завезти цю допомогу, бо вони мають отримати кваліфікований електронний підпис і бути зареєстрованими в Україні.

— Назвіть п'ять плюсів і п'ять мінусів цих нових правил ввезення гуманітарних вантажів, які вибачите.

Не знаю, чи п'ять плюсів я назву, але мінусів дуже багато. Уніфікована система, де в тебе буде відображатися вантаж, який заїжджає, митна декларація відразу формується і можна її розподілити. Відразу є отримувач, на якого можна направити, він своїм так само підписом підтверджує, що отримує цю допомогу.

Одночасно проводиться інвентаризація. Основний постулат Мінсоцу — що вони створюють відкриту систему для всіх, щоб ніхто не кричав, що в нас розкрадається гуманітарна допомога. Ви розумієте, що ті, хто розкрадали гуманітарну допомогу, вони це робили, а відображається воно реально на всіх інших волонтерах.

Виникають також технічні труднощі. Наприклад, система просто не доставляє нашу декларацію до митниці.

— Тут може митниця якось впливати?

Ми вже до мінусів, напевно, переходимо. Митниця спрацювала якнайгіршим чином, тобто, самі центральні керівні органи митниці погано поінформували своїх працівників на місцях, як діяти в тих чи інших ситуаціях.

Наприклад, по новій анкеті по декларації має бути код отримувача, а з 1 квітня ще має бути унікальний код гуманітарної допомоги. То митниця на деяких пунктах пропуску вимагала вже його і не хотіла пропускати ці вантажі. Митниця не могла пояснити, дати роз’яснення, бо вони самі цього не знали.

Позиція Мінсоцу, це один із мінусів, бо ухвалюючи кінцеве рішення — не було консультації з волонтерами взагалі. Хоча, вони кажуть, що були 20 організацій, з якими вони спілкувалися, але до цього часу ми не знайшли жодної.

Один із значних мінусів — що багато фондів не мали у своєму штаті бухгалтера чи людини, яка буде вести такий реєстр. Бо там треба завезти товар, його задекларувати, провести інвентаризацію і розподілити — чотири дії зробити.

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