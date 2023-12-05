У Слов’ятині Саранчуківської громади на Тернопільщині відкрили меморіальну дошку військовослужбовцю ЗСУ Роману Могилі (Савчуку).

Меморіальна дошка бійцю ЗСУ Роману Могилі (Савчуку). Фото: Саранчуківська громада

Про це повідомляють на сторінці Саранчуківської громади в соцмережі.

Меморіальну дошку відкривають рідні Романа Могили (Савчука). Фото: Саранчуківська громада

Боєць загинув торік у бою під Авдіївкою на Донеччині.

Освячення меморіальної дошки бійцю ЗСУ. Фото: Саранчуківська громада

Пам'ятний знак встановили на стіні місцевого ліцею, оскільки Роман Могила (Савчук) був випускником цього закладу та працював у ньому вчителем.

Учасники заходу. Фото: Саранчуківська громада

Право відкрити меморіальну дошку надали дружині та батькам військовослужбовця. Священники освятили таблицю. Присутні хвилиною мовчання вшанували світлу пам’ять Романа та всіх воїнів, які поклали своє життя у боротьбі за свободу та незалежність України, йдеться у повідомленні.