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До війни був учителем: у ліцеї на Тернопільщині відкрили меморіальну дошку бійцю ЗСУ
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До війни був учителем: у ліцеї на Тернопільщині відкрили меморіальну дошку бійцю ЗСУ

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Відкриття меморіальної дошки Роману Могилі (Савчуку) Грудень, 2023, Тернопільщина
Відкриття меморіальної дошки. Фото: Саранчуківська громада

У Слов’ятині Саранчуківської громади на Тернопільщині відкрили меморіальну дошку військовослужбовцю ЗСУ Роману Могилі (Савчуку).

Меморіальна таблиця бійцю ЗСУ Роману Могилі (Савчуку)
Меморіальна дошка бійцю ЗСУ Роману Могилі (Савчуку). Фото: Саранчуківська громада

Про це повідомляють на сторінці Саранчуківської громади в соцмережі.

Меморіальну таблицю відкривають рідні Романа Могили (Савчука)
Меморіальну дошку відкривають рідні Романа Могили (Савчука). Фото: Саранчуківська громада

Боєць загинув торік у бою під Авдіївкою на Донеччині.

Освячення меморіальної дошки бійцю ЗСУ Роману Могилі (Савчуку)
Освячення меморіальної дошки бійцю ЗСУ. Фото: Саранчуківська громада

Пам'ятний знак встановили на стіні місцевого ліцею, оскільки Роман Могила (Савчук) був випускником цього закладу та працював у ньому вчителем.

Учасники відкриття
Учасники заходу. Фото: Саранчуківська громада

Право відкрити меморіальну дошку надали дружині та батькам військовослужбовця. Священники освятили таблицю. Присутні хвилиною мовчання вшанували світлу пам’ять Романа та всіх воїнів, які поклали своє життя у боротьбі за свободу та незалежність України, йдеться у повідомленні.

Під час відкриття меморіальної дошки бійцю ЗСУ Роману Могилі (Савчуку)
Під час відкриття меморіальної дошки бійцю ЗСУ. Фото: Саранчуківська громада

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