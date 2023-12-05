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До кінця дії воєнного стану відпустки та канікули для нардепів не передбачаються — Веніславський
ВЕРХОВНА РАДАУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуПолітика

До кінця дії воєнного стану відпустки та канікули для нардепів не передбачаються — Веніславський

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Федір Веніславський
Член комітету з питань державної безпеки і оборони Федір Веніславський. Фото: Олександр Кузьмін /УНІАН

Член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що відпустки та канікули для народних депутатів не передбачаються до завершення дії правового режиму воєнного стану в Україні.

Про це Федір Веніславський сказав на брифінгу.

За його словами на початку повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого минулого року, парламент ухвалив рішення працювати в режимі одного пленарного засідання.

"Тобто, жодних канікул, жодних відпусток у народних депутатів немає. Норми Конституції вимагають закривати й відкривати чергову сесію — першого вівторка вересня і першого вівторка лютого, ми це робимо. А відпусток, перерв, канікул у роботі Верховної ради не передбачається до завершення дії правового режиму воєнного стану”, — сказав член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Водночас він висловив сподівання, що до кінця цього року Верховна рада ухвалить низку важливих для держави рішень, зокрема, в питаннях удосконалення законодавства у сфері безпеки та оборони, євроінтеграції й антикорупційної політики.

Воєнний стан і мобілізація в Україні

24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану. Того ж дня представник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі Суспільному підтвердив, що у зв'язку з агресією РФ та запровадженням воєнного стану на території України починає діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.

Воєнний стан за час повномасштабного вторгнення продовжували 7 разів:

  • з 25 травня до 23 серпня 2022 року;
  • з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;
  • з 21 листопада 2022 року до 19 лютого 2023 року;
  • з 19 лютого до 20 травня 2023 року;
  • з 20 травня до 18 серпня 2023 року;
  • з 18 серпня до 15 листопада 2023 року;
  • з 15 листопада 2023 року до 14 лютого 2024 року.

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