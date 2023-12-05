Працівники ДБР розслідують можливе службове підроблення документів для виїзду за кордон народним депутатом України від забороненої ОПЗЖ, членом комітету Верховної ради з питань бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що наприкінці жовтня відповідне кримінальне провадження ініціював Генеральний прокурор. Кримінальне провадження відкрили за ч. 1 ст. 366 КК України на підставі матеріалів, зібраних ДБР.

“Встановлено, що народний депутат відповідно до розпоряджень голови Верховної ради України двічі їздив до Угорщини: з 12 по 14 квітня та з 03 по 05 липня 2023 року. Водночас після спливу термінів відрядження, він вчасно не повертався в Україну, а продовжував перебувати за кордоном. Зокрема, депутат у приватних справах відвідував Угорщину, Туреччину, Сполучені Штати Америки, Австрійську Республіку, Федеративну Республіку Німеччина, Італійську Республіку, Французьку Республіку”, — йдеться у повідомленні.

У кримінальному провадженні перевіряється інформації щодо внесення народним депутатом України до документів про відрядження за кордон неправдивих відомостей щодо терміну, мети та країн відрядження.

"Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі дії щодо встановлення фактів перебування народного депутата України за кордоном у різних країнах світу поза межами строку своїх відряджень", — повідомили в ОГПУ.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Раніше стало відомо, що за даними перетину кордону, отриманими журналістами проєкту "Схеми"(Радіо Свобода) від джерел із доступом до таких даних, Віталій Борт, 51-річний народний депутат, обраний від нині забороненої ОПЗЖ, у квітні й у липні 2023 року виїжджав за кордон у триденні службові відрядження за погодженням голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, але обидва рази не повертався вчасно, а залишався за межами України ще на місяць.

У цей час в Україні вже діяла заборона для виїзду за кордон для посадовців під час воєнного стану без належних на те підстав.

"Усього від початку повномасштабного вторгнення РФ Віталій Борт вісім разів виїжджав за кордон, де сумарно провів 207 днів. Зі звітів Борта, який журналісти отримали на запит з апарату ВР, під час двох відряджень у квітні й липні 2023 року він зустрічався з нев’їзним в Україну депутатом угорського парламенту — соратником прем’єр-міністра Віктора Орбана. Борт не відповів на запитання журналістів "Схем", чому перебував за кордоном довше від визначеного у дозволі на виїзд часу", — йдеться в розслідуванні.