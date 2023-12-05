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Аналітик Bild Рьопке: США мають 6 000 танків Abrams, з яких 2 600 — у бойовій готовності
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Аналітик Bild Рьопке: США мають 6 000 танків Abrams, з яких 2 600 — у бойовій готовності

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Аналітик Bild Рьопке: США мають 6 000 танків Abrams, з яких 2 600 — у бойовій готовності
Бойові танки Abrams на озброєнні США. Фото: AP

США мають на озброєнні понад 6 000 основних бойових танків M1 Abrams. Із них 2 600 перебувають у бойовій готовності.

Про це повідомив військовий аналітик німецької газети Bild Юліан Рьопке.

Представник медіа також вказав, що Сполучені Штати володіють понад 3 000 далекобійних високоточних ракет ATACMS.

Окрім цього, Рьопке звернув увагу, що раніше США передали Україні лише 31 танк Abrams та близько 20 ракет ATACMS.

Що відомо про передачу Abrams Україні

Очільник Сполучених Штатів Джо Байден 25 січня заявив, що Пентагон передасть Україні 31 танк M1 Abrams і запчастини до них.

25 вересня газета The New York Times поінформувала, що перша партія танків Abrams M1, обіцяних США, прибула до України 23 вересня.

Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив прибуття першої партії американських танків Abrams до України.

Що відомо про передачу ATACMS Україні

Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США 21 червня ухвалив проєкт резолюції, який закликає уряд передати Україні ATACMS.

22 вересня телеканал NBC News поінформував, що глава Білого дому Джо Байден під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв надати "невелику кількість" ATACMS.

Згодом Financial Times із посиланням на джерела вказувала, що адміністрація Байдена ухвалила рішення відправити в Україну ракети ATACMS ще до візиту Зеленського, але не хотіла про це оголошувати.

Опісля секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов оголосив, що Україна не буде використовувати ATACMS для ударів по території РФ.

3 жовтня Bloomberg стверджувало, що у Пентагоні заявили про готовність передати Україні частину ракет ATACMS, як тільки американський президент Джо Байден ухвалить відповідне рішення.

Газета The Washington Post із посиланням на джерела 17 жовтня написала, що українські військові вперше завдали удару по позиціях російських окупантів американськими далекобійними ракетами ATACMS.

Того ж дня ввечері президент Володимир Зеленський підтвердив використання ракет ATACMS українськими військовими на полі бою.

Речниця Ради національної безпеки США Адрієнн Вотсон 17 жовтня заявила, що Україна отримала ATACMS із дальністю до 165 кілометрів.

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