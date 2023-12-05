77-річна Христина Гоянюк зі Львова написала Радіодиктант національної єдності без жодної помилки. Жінка є рекордсменкою України з найбільшої кількості написаних щорічних Радіодиктантів національної єдності. З 2000 року вона не пропустила жодного диктанту.

Результати Радіодиктанту національної єдності 2023 оголосило Українське Радіо. Христина Гоянюк поділилася своїми емоціями від перемоги та секретами підготовки з Суспільним.

Цьогоріч Христина Гоянюк написала свій 23 Радіодиктант. А перший писала в батьківському домі.

"Мій батько був вчителем української мови та літератури, директором школи у Бориславі. Я приїхала до батька. Тато завжди вчив і казав: слухай, як диктор читає, тому що перше правильне пунктуаційне прочитання — це 90% правильного написання диктанту. Як написала, поставила розділові знаки, прослухала і більше не треба правити, бо наробиш помилок", — каже Христина Гоянюк.

Цьогоріч Христина Гоянюк написала Радіодиктант національної єдності без жодної помилки. Каже, у 2023 році був досить довгий диктант, а актор читав його зашвидко.

"Диктант не треба читати, його треба диктувати. А наш актор — гарний актор, я проти нього нічого не маю, але просто він прочитав його від першого до останнього речення. Для того, щоб правильно диктувати, треба трішечки потренуватися, тому що вчитель знає, де яку паузу зробити, де крапка, двокрапка, де знак оклику. Це все потрібно диктору розуміти і правильно диктувати. Можливо, на другий рік придумають якийсь гарний текст і його дійсно продиктують", — розповідає львів'янка.

Жінка каже, щороку чекає на написання Радіодиктанту.

"Я диктанту чекаю більше, ніж свій День народження. Це банально, але правда. Після того як мине листопадове написання, Новий рік, оголошують результати, січень, лютий, свята, а потім від весни починаю заглядати в словники, слухати, що де нового в написанні, в правописі українському, аж до самої осені. Я маю дуже великий запас книжок, орфографічних словників, книжки з правильного написання і так готуюся", — говорить жінка.

Христина Гоянюк закликає українців, які з певних причин не пишуть Радіодиктант, долучатися до ініціативи.

"Хто як не ми?! Ми повинні писати, показувати, що ми любимо і знаємо мову, гордимося тим, що ми українці. У наступному році бажаю удачі в написанні диктанту", — додає жінка.