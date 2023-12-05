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На Буковині прощаються з двома бійцями, які загинули на війні: Волощуком та Мелещуком
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На Буковині прощаються з двома бійцями, які загинули на війні: Волощуком та Мелещуком

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На Буковині прощаються з двома бійцями, які загинули на війні: Волощуком та Мелещуком
Віктор Волощук та Ілля Мелещук. Джерело: facebook / Чернівецька ОВА

5 грудня у Чернівецькій області попрощаються з двома військовими, які загинули на війні Росії проти України: Віктором Волощуком та Іллею Мелещуком.

Про це повідомили на сторінці обласної військової адміністрації у Facebook.

Солдат Віктор Волощук був воїном військової частини А4030. З ним попрощаються в Лужанах.

Ілля Мелещук був матросом. Служив у військової частини А4765. З ним прощаються в Кострижівці.

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