Останні новини Харкова та Харківської області за 5 грудня 2023 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці новин від редакції Суспільне Харків.
"Ветеранська качалка": У Харкові відкриють волонтерський спортзал для реабілітації бійців
У Харкові прикордонник Євген Кетриш запускає проєкт "Ветеранська качалка" — спортивну залу для бійців-ветеранів. Євген отримав тяжке поранення у перший день повномасштабного вторгнення — у бою з російськими військовими на кордоні. Він втратив ногу, став на протез, і тепер хоче допомагати іншим із реабілітацією.
"Коли я отримав поранення, одразу зрозумів, що ноги не буде. Я змирився — якщо залишуся живим, то у мене буде протез, інших думок не було. Я став на протез місяці через чотири, коли усе зажило. Можливо, в обід знімав його, або коли лягав відпочити. Як би це не звучало, але так ходити мені подобається, це — частина мого тіла. Я хочу розвивати цей напрям, щоб протез не стояв під стінкою. Я зранку до вечора на ньому бігаю без проблем", — каже Євген Кетриш.
На Куп'янському напрямку українські бійці відбили п'ять атак РФ
Українські військові відбили п'ять російських атак в районі Синьківки на Куп'янщині. Армія РФ завдала авіаудару поблизу Іванівки.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку під артилерійськими та мінометними ударами опинилися Нестерне, Козача Лопань, Білий Колодязь, Вовчанськ.
На Куп'янському напрямку обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове.
Брати-науковці з Харкова відкрили новий вид п'явок, на їхньому рахунку — вже 19 видів тварин
Харківські зоологи Андрій та Сергій Утєвські спільно з колегами з Польщі, Італії та Словенії відкрили новий вид антарктичних п'явок. Предки цих тварин мільйони років тому мігрували між Північною та Південною півкулями Землі.
"З’ясувалося, що нова п'явка належить до групи, яку називають "платибделіни". Вони поширені в Арктиці й суміжних водах Атлантики та Тихого океану. Це те саме, що знайти білого ведмедя в Антарктиці!", — цитує пресслужба Сергія Утєвського.
"У лісі заміновано — людей туди не пускають". Як деокупована Хотімля готується зимувати без газу
Село Хотімля розташоване у Чугуївському районі, на березі Сіверського Дінця. Населений пункт звільнили від окупантів у вересні 2022 року. У Хотімлі немає газу. Хмиз у лісі збирати не можна — після окупації це потенційно заміновані території. З дровами селянам допомагають благодійники.
4 грудня до Хотімлі привезли дрова "Газелями". На початку повномасштабної війни міст через Сіверський Донець зруйнували: щоб дістатися сюди з центру громади, яка розташована на іншому березі, вантажівкою, треба робити гак у щонайменше у 70 кілометрів. Через відновлену переправу пускають лише невеликий транспорт.
На місці, де у Харкові загинули двоє газовиків, не було загороджень — поліція
Після огляду місця на вулиці Шевченка у Харкові, де ввечері 4 грудня загинули двоє газовиків, слідчі виявили, що там не було загороджень.
Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
"Вже допитали чотирьох свідків та отримали відео з події. Попереду — допити всіх причетних та численні експертизи", — сказано в повідомленні.
Під час удару по амбулаторії в Козачій Лопані медперсонал привалило, але всі живі
Поранень медперсонал не зазнав, сказала Суспільне Харків староста Людмила Вакуленко.
За її словами, обстріл розпочався близько 12:30. Нарахували близько 20 ударів.
"Влучили це майже центр селища. Розбили амбулаторію. Там стояв автомобіль лікаря, на якому він виїжджав. І лікарі були там, всі живі. У дорогу влучили. Але саме важке пошкодження — це амбулаторія. Там якраз були й лікарі, і медсестри — всіх, хто працює, трохи завалило, але вони живі та здорові", — розказала Вакуленко.
Староста каже, що попри руйнування будівлі амбулаторії, заклад не припинить надавати допомогу жителям Козачої Лопані.
"З завтрашнього дня будемо працювати тепер у підвальному нашому приміщенні", — каже Людмила Вакуленко.
Здати кров у "Нікольському" зможуть більше людей: планують розширити дні роботи філії у ТРЦ
У новій філії обласного центру служби крові у ТРЦ у Харкові планують збільшити кількість робочих днів, сказав Українському Радіо лікар-трансфузіолог Сергій Гладкий.
Нині філія працює три дні на тиждень — у вівторок, четвер та суботу, але, як каже Сергій Гладкий, найближчим часом планують приймати там донорів впродовж тижня, крім неділі.
Козачу Лопань обстріляли з артилерії: зруйнована амбулаторія
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Внаслідок обстрілу зруйнована будівля Козачолопанської медичної амбулаторії.
"Пошкоджень також зазнали автівки медиків, центральна система газогону, лінії електропередач. Наразі у селищі відсутній мобільний зв’язок та електроенергія, дані щодо постраждалих уточнюються", — написав Задоренко.
За його даними, екстрені служби вже працюють над відновленням зв’язку та критичної інфраструктури.
6 грудня на Олексіївській лінії метро будуть зміни у русі
Про це повідомила пресслужба Харківського метрополітену.
"З 10:00 рух поїздів Олексіївською лінією метрополітену буде тимчасово виконуватися від станції "23 Серпня" до станції "Метробудівників" і у зворотному напрямку. Станції метро "Перемога" та "Олексіївська" з технічних причин буде тимчасово зачинено для обслуговування пасажирів", — сказано у повідомленні.
За даними пресслужби, на час закриття станцій буде організована тимчасова робота автобусного маршруту №2:
- просп. Перемоги (розворотне коло тролейбуса) — просп. Перемоги — просп. Людвіга Свободи — вул. Ахсарова — просп. Науки — вул. 23 Серпня — вул. 23 Серпня (перехрестя з вул. Космонавтiв).
Зміни у виплатах ВПО: кому перестануть приходити гроші у 2024 році
З 1 лютого 2024 року частина українців у статусі внутрішньо переміщених осіб перестане отримувати щомісячні виплати. З чим це пов'язано та на яку ще допомогу можуть розраховувати переселенці, розповіла начальниця управління соціальних гарантій облдепартаменту соцзахисту Інна Тертишна в етері Українського Радіо Харкова.
"Усі, хто зареєструвався як ВПО до 1 серпня, отримуватимуть виплати до 1 лютого 2024 року. Ресурс, щоб, як зараз, виплачувати всім допомогу на проживання — обмежений", — каже Тертишна.
В Харківській області на обліку майже 529 тисяч внутрішньо переміщених осіб станом на 4 грудня.
З них:
- 317 — багатодітні сім'ї;
- 132 тисяч — пенсіонери;
- 98 тисяч — неповнолітні;
- 25 тисяч — люди з інвалідністю.
Чоловіка, який розчленував товариша, засудили до 8 років та 6 місяців позбавлення волі
Про це повідомила пресслужба облпрокуратури.
За її даними, вбивство сталося 19 січня у Немишлянському районі Харкова.
"Двоє літніх чоловіків вживали алкоголь, святкуючи Водохреща, і встигли розпити півтора літра горілки, коли між ними виникла суперечка. Господар квартири взяв сокиру, яка лежала поруч зі столом, та завдав нею шість ударів по голові свого гостя. Потерпілий помер на місці", — сказано у повідомленні.
Тіло вранці чоловік вирішив розчленувати.
"21 січня вбивця вивіз і закопав біля гаража у себе на дачі частину тіла потерпілого, плануючи зробити ще декілька ходок. Однак, повернувшись додому, побачив там правоохоронців. Їх викликала його донька — жінка принесла батькові ліки та, відкривши двері його квартири власним ключем, побачила рештки трупа поруч з інструментами, які були у крові", — повідомили у прокуратурі.
Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину. Обвинувальний вирок виніс Фрунзенський районний суд Харкова.
6 грудня: прогноз погоди на Харківщині від регіонального гідрометцентру
- Хмарно з проясненнями;
- Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця;
- Вітер східний, 5-10 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 3-8° морозу, вдень від 4°морозу до 1° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° морозу.
На Куп'янському напрямку гинуть росіяни, які у жовтні підписали контракти
Про це в етері "Суспільне. Спротив" розказала речниця 14-ї окремої механізованої бригади Надія Замрига.
За її словами, на Куп'янському напрямку її бригада 4 грудня знешкодила до двох десятків окупантів.
"Ворог втрачає дуже багато особового складу. РФ підтягує резерви людські. Про це свідчить те, що вже мобілізовані, які до 20 жовтня 2023 року були у місцях позбавлення волі. Тобто вони підписали контракт зі Збройними Силами РФ і вже на початку листопада потрапляють на передову та гинуть тут", — сказала Замрига.
Всі свої сили вони кидають, щоб рухатися за Оскіл, у сторону Куп'янська.
РФ продовжує штурми, шукає слабкі місця в обороні та намагається йти вперед, каже речниця.
"РФ використовує техніку, щоб підвезти особовий склад ближче, цю техніку бачать наші "очі", наводять артилерію, танки. Росіяни почали застосовувати танки останнім часом. Два місяці тому було дуже мало. БМП вони використовують для підвозу особового складу, а не як техніку, яка має гармати", — говорить Надія Замрига.
Зсув ґрунту у Харкові: назвали імена загиблих газовиків
У Харкові під час аварійних робіт з усунення витоку газу на підземному розподільному газопроводі внаслідок обвалу ґрунту загинули два слюсарі — 42-річний Максим Родак та 48-річний Сергій Гончаренко.
Імена 5 грудня назвали у Міністерстві енергетики.
"Обидва у складі бригади аварійно-диспетчерської служби дбали про газову безпеку харків’ян та забезпечували безаварійне газопостачання прифронтового міста. Наразі триває розслідування обставин трагічного випадку", — сказано у повідомленні.
У Боровій палац культури пошкоджений на близько 70%
Про це Суспільне Харків сказав керівник Борівської СВА Олександр Тертишний.
"О дев'ятій вечора була атака "Шахедами". Пошкодили палац культури дуже сильно. Пошкоджений приблизно на 70%. У мене кабінету тепер взагалі немає. Сцена завалилася — пів клубу немає. Зараз розбираємо, виносимо все", — сказав Тертишний.
У Харківській області в ніч на 5 грудня знищили шість Shahed
Про це повідомило Повітряне командування "Схід".
"Вночі в Харківській області спільними зусиллями підрозділів Повітряне командування "Схід", ХНУПС та ППО СВ знищено шість БпЛА Shahed-136/131", — сказано у повідомленні.
У листопаді на Харківщині у суди принесли понад 4 тис. заборонених предметів
Про це повідомила Служба судової охорони Харківщини.
"У листопаді відвідувачі судів несли менше заборонених предметів до судових установ Харкова та Харківської області. Загалом кількість виявлених предметів становить 4 285 одиниць. Це на 737 одиниць менше, у порівнянні з жовтнем", — сказано у повідомленні.
За даними Служби, вогнепальну зброю та пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями, брали з собою харків'яни до Дзержинського, Комінтернівського, Київського та Ленінського районних судів Харкова. Відвідувачі Київського, Московського, Ленінського та Дзержинського районних судів прихопили з собою ножі та інші загострені предмети.
"Служба судової охорони нагадує відвідувачам про необхідність дотримуватись правил відвідування судів, задля безпеки кожного учасника судового процесу", — сказано у повідомленні.
Внаслідок ударів Shahed сталися пожежі
У Боровій було два займання, повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
"В одному випадку горів приватний будинок та господарча споруда на площі 150 кв. м. В іншому — конструктивні елементи та меблі у двоповерховій будівлі на площі 5 кв. м. Також вибуховою хвилею пошкоджено сусідню будівлю, де розташовувався магазин", — сказано у повідомленні.
У Чугуєві зафіксували удари двох Shahed о 21:30. За даними ДСНС, влучання було по відкритій території.
"Вони влучили по відкритій території, спричинивши пошкодження вікон і дахів трьох приватних осель. Під час обстеження місця влучання рятувальники виявили одного постраждалого 41-річного чоловіка. Він отримав контузію, проте від госпіталізації відмовився", — сказано у повідомленні.
Обстріли Харківщини: зведення обладміністрації
Протягом доби під мінометними та артобстрілами перебували щонайменше 20 населених пунктів Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів, повідомили в обладміністрації.
Удари по Харківщині з БПЛА: що відомо
Ввечері 4 грудня російська армія завдавала ударів по Харківській області з Shahed.
Про це повідомив керівник обладміністрації Синєгубов.
За його даними, росіяни завдали ударів по Боровій.
"Внаслідок ударів БПЛА пошкоджено будинок культури, магазин, приватні будинки. Постраждалих немає", — сказано у повідомленні.
Також російські військові вдарили по Чугуєву.
"О 21:30 у м. Чугуїв в результаті влучання двох БПЛА пошкоджені три будинки, вибиті вікна, пошкоджені дахи. Отримав вибухову травму 41-річний цивільний чоловік, без госпіталізації", — сказано у повідомленні.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 19 червня
- Авіаційних ударів зазнали Петропавлівка, Іванівка, Піщане Харківської області;
- На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 10 атак РФ в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області.
Погода на 5 грудня: дані гідрометцентру
- Хмарно з проясненнями;
- Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця;
- Вітер західний, 5-10 м/с;
- Температура повітря у Харківський області: вночі 3-8° морозу, вдень від 4°морозу до 1° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° морозу.