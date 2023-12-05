"Ветеранська качалка": У Харкові відкриють волонтерський спортзал для реабілітації бійців

У Харкові прикордонник Євген Кетриш запускає проєкт "Ветеранська качалка" — спортивну залу для бійців-ветеранів. Євген отримав тяжке поранення у перший день повномасштабного вторгнення — у бою з російськими військовими на кордоні. Він втратив ногу, став на протез, і тепер хоче допомагати іншим із реабілітацією.

"Коли я отримав поранення, одразу зрозумів, що ноги не буде. Я змирився — якщо залишуся живим, то у мене буде протез, інших думок не було. Я став на протез місяці через чотири, коли усе зажило. Можливо, в обід знімав його, або коли лягав відпочити. Як би це не звучало, але так ходити мені подобається, це — частина мого тіла. Я хочу розвивати цей напрям, щоб протез не стояв під стінкою. Я зранку до вечора на ньому бігаю без проблем", — каже Євген Кетриш.