У Харкові прикордонник Євген Кетриш запускає проєкт "Ветеранська качалка" — спортивну залу для бійців-ветеранів. Євген отримав тяжке поранення у перший день повномасштабного вторгнення — у бою з російськими військовими на кордоні. Він втратив ногу, став на протез, і тепер хоче допомагати іншим із реабілітацією.
Євген Кетриш 12 років провів на службі, влітку 2023 року він вийшов на пенсію через поранення.
"Коли я отримав поранення, одразу зрозумів, що ноги не буде. Я змирився — якщо залишуся живим, то у мене буде протез, інших думок не було. Я став на протез місяці через чотири, коли усе зажило. Можливо, в обід знімав його, або коли лягав відпочити. Як би це не звучало, але так ходити мені подобається, це — частина мого тіла. Я хочу розвивати цей напрям, щоб протез не стояв під стінкою. Я зранку до вечора на ньому бігаю без проблем", — говорить Кетриш.
Зараз Євген веде блог в Instagram, де розповідає про свій шлях реабілітації. За його словами, коли в соцмережах написав про бажання створити проєкт, то отримав позитивні відгуки. Допомогти фінансово йому запропонували харківські волонтери й меценати.
"Я вважаю, що особливо у Харкові — це буде дуже актуально. Хлопці приїжджають сюди із заходу України, з-за кордону. Почнемо з невеликої групи військових, а далі будемо дивитися й розвиватися. Я знаю поки одне місце, де проводять реабілітацію військових. Треба, щоб хлопці приходили, займалися і не переживали, що вони лежать вдома", — додає Євген Кетриш.
До проєкту долучився лікар-хірург Руслан Панчук. Він допомагає з пошуком спортивного інвентарю.
"Написав Євгену і запитав, що потрібно. Беру участь ресурсами, грошима. Проблема знайти нормальне обладнання, яке підходить військовим після поранень. Я — лікар, і моя робота — допомагати людям, як би пафосно це не звучало. Є моменти, коли різні думки лізуть в голову до людини, спорт допомагає цього позбутися. Ветерани займатимуться, відволікатимуться від проблем, від побуту", — каже Панчук.
Заняття для ветеранів планують проводити у залі харківського комплексу "Акварена", проєкт буде волонтерським, пояснив засновник Євген Кетриш.
Зараз окрім закупівлі нового обладнання в залі ремонтують інвентар, який вже є.
Зараз шукають тренерів, готових працювати у залі з ветеранами. Запустити "Ветеранську качалку" планують у 2024 році.
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