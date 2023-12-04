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"Ветеранська качалка": У Харкові відкриють волонтерський спортзал для реабілітації бійців
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"Ветеранська качалка": У Харкові відкриють волонтерський спортзал для реабілітації бійців

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У Харкові прикордонник Євген Кетриш запускає проєкт "Ветеранська качалка" — спортивну залу для бійців-ветеранів. Євген отримав тяжке поранення у перший день повномасштабного вторгнення — у бою з російськими військовими на кордоні. Він втратив ногу, став на протез, і тепер хоче допомагати іншим із реабілітацією.

Євген Кетриш 12 років провів на службі, влітку 2023 року він вийшов на пенсію через поранення.

Євген Кетриш, реабілітація ветеранів ЗСУ, Харків
Євген Кетриш під час військової служби. Фото надав Євген Кетриш

"Коли я отримав поранення, одразу зрозумів, що ноги не буде. Я змирився — якщо залишуся живим, то у мене буде протез, інших думок не було. Я став на протез місяці через чотири, коли усе зажило. Можливо, в обід знімав його, або коли лягав відпочити. Як би це не звучало, але так ходити мені подобається, це — частина мого тіла. Я хочу розвивати цей напрям, щоб протез не стояв під стінкою. Я зранку до вечора на ньому бігаю без проблем", — говорить Кетриш.

Євген Кетриш Харків
Євген Кетриш проходив реабілітацію у Польщі. Фото надав Євген Кетриш

Зараз Євген веде блог в Instagram, де розповідає про свій шлях реабілітації. За його словами, коли в соцмережах написав про бажання створити проєкт, то отримав позитивні відгуки. Допомогти фінансово йому запропонували харківські волонтери й меценати.

Спортзал для ветеранів Харків
Євген Кетриш тренується в залі, де планує проводити заняття для ветеранів з пораненнями, Харків, грудень 2023 року. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

"Я вважаю, що особливо у Харкові — це буде дуже актуально. Хлопці приїжджають сюди із заходу України, з-за кордону. Почнемо з невеликої групи військових, а далі будемо дивитися й розвиватися. Я знаю поки одне місце, де проводять реабілітацію військових. Треба, щоб хлопці приходили, займалися і не переживали, що вони лежать вдома", — додає Євген Кетриш.

Спортзал для ветеранів Харків
Євген Кетриш перевіряє інвентар із залу, а також закуповує нове обладнання, Харків, грудень 2023 року. Фото: Суспільне Харків

До проєкту долучився лікар-хірург Руслан Панчук. Він допомагає з пошуком спортивного інвентарю.

"Написав Євгену і запитав, що потрібно. Беру участь ресурсами, грошима. Проблема знайти нормальне обладнання, яке підходить військовим після поранень. Я — лікар, і моя робота — допомагати людям, як би пафосно це не звучало. Є моменти, коли різні думки лізуть в голову до людини, спорт допомагає цього позбутися. Ветерани займатимуться, відволікатимуться від проблем, від побуту", — каже Панчук.

"Ветеранська качалка" Харків
Лікар-хірург Руслан Панчук долучився до проєкту "Ветеранська качалка" та допомагає шукати спортінвентар, Харків, грудень 2023 року. Фото: Суспільне Харків

Заняття для ветеранів планують проводити у залі харківського комплексу "Акварена", проєкт буде волонтерським, пояснив засновник Євген Кетриш.

"Ветеранська качалка" у Харкові
Спортивна зала, де планують тренувати бійців-ветеранів із пораненнями, Харків, грудень 2023 року. Фото: Суспільне Харків

Зараз окрім закупівлі нового обладнання в залі ремонтують інвентар, який вже є.

Фото: Суспільне Харків
"Це гантелі, штанги, бруси, турнік. Кожен тренажер по-своєму хороший. Це допоможе нашим хлопцям після реабілітації, або під час реабілітації".
Євген Кетришприкордонник-ветеран

Зараз шукають тренерів, готових працювати у залі з ветеранами. Запустити "Ветеранську качалку" планують у 2024 році.

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