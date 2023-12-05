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Брати-науковці з Харкова відкрили новий вид п'явок, на їхньому рахунку — вже 19 видів тварин
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Брати-науковці з Харкова відкрили новий вид п'явок, на їхньому рахунку — вже 19 видів тварин

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П'явки, наука, Харків
Сергій та Андрій Утєвські. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Харківські зоологи Андрій та Сергій Утєвські спільно з колегами з Польщі, Італії та Словенії відкрили новий вид антарктичних п'явок. Предки цих тварин мільйони років тому мігрували між Північною та Південною півкулями Землі.

Така міграція є нехарактерною для антарктичних п'явок, повідомляє пресслужба Національного антарктичного наукового центру.

"З’ясувалося, що нова п'явка належить до групи, яку називають "платибделіни". Вони поширені в Арктиці й суміжних водах Атлантики та Тихого океану. Це те саме, що знайти білого ведмедя в Антарктиці!", — цитує пресслужба Сергія Утєвського.

Брати-науковці з Харкова відкрили новий вид тварин, на їхньому рахунку — вже 19
Пʼявка виду Austroplatybdellina prodiga, який відкрили для науки Сергій та Андрій Утєвські. Фото: Національний антарктичний науковий центр

За словами Сергія Утєвського, для нового виду виокремили новий рід платибделін — "південний", на противагу існуючому, для якого характерне життя в північній півкулі.

"Еволюційна історія нового виду нагадала нам притчу про блудного сина, який залишив батька та блукав у далеких країнах, так само як і п'явки-платибделіни в північних морях. Згодом одна з них повернулася на південну прабатьківщину. Латиною "блудна" — "prodiga". Отже, повна офіційна назва описаного нами нового для науки виду — Austroplatybdellina prodiga", — розказав Утєвський, як науковці вигадали назву для нового виду.

Що відомо про Андрія та Сергія Утєвських

Брати Утєвські — дослідники полярних регіонів з Харківського національного університету імені Каразіна.

Брати-науковці з Харкова відкрили новий вид тварин, на їхньому рахунку — вже 19
Фото: Національний антарктичний науковий центр

Вони багато років вивчають п'явок різних регіонів: Сергій — арктичних, а Андрій — антарктичних, сказано в повідомленні пресслужби антарктичного наукового центру. Андрій Утєвський був зимівником восьмої УАЕУкраїнської антарктичної експедиції та учасником сезонних експедицій на станцію "Академік Вернадський".

Нині на їхньому рахунку відкриття 19 нових для науки видів тварин.

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