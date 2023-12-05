Харківські зоологи Андрій та Сергій Утєвські спільно з колегами з Польщі, Італії та Словенії відкрили новий вид антарктичних п'явок. Предки цих тварин мільйони років тому мігрували між Північною та Південною півкулями Землі.

Така міграція є нехарактерною для антарктичних п'явок, повідомляє пресслужба Національного антарктичного наукового центру.

"З’ясувалося, що нова п'явка належить до групи, яку називають "платибделіни". Вони поширені в Арктиці й суміжних водах Атлантики та Тихого океану. Це те саме, що знайти білого ведмедя в Антарктиці!", — цитує пресслужба Сергія Утєвського.

Пʼявка виду Austroplatybdellina prodiga, який відкрили для науки Сергій та Андрій Утєвські. Фото: Національний антарктичний науковий центр

За словами Сергія Утєвського, для нового виду виокремили новий рід платибделін — "південний", на противагу існуючому, для якого характерне життя в північній півкулі.

"Еволюційна історія нового виду нагадала нам притчу про блудного сина, який залишив батька та блукав у далеких країнах, так само як і п'явки-платибделіни в північних морях. Згодом одна з них повернулася на південну прабатьківщину. Латиною "блудна" — "prodiga". Отже, повна офіційна назва описаного нами нового для науки виду — Austroplatybdellina prodiga", — розказав Утєвський, як науковці вигадали назву для нового виду.

Що відомо про Андрія та Сергія Утєвських

Брати Утєвські — дослідники полярних регіонів з Харківського національного університету імені Каразіна.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Вони багато років вивчають п'явок різних регіонів: Сергій — арктичних, а Андрій — антарктичних, сказано в повідомленні пресслужби антарктичного наукового центру. Андрій Утєвський був зимівником восьмої УАЕ та учасником сезонних експедицій на станцію "Академік Вернадський".

Нині на їхньому рахунку відкриття 19 нових для науки видів тварин.

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