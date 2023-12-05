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"У лісі заміновано — людей туди не пускають". Як деокупована Хотімля готується зимувати без газу
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"У лісі заміновано — людей туди не пускають". Як деокупована Хотімля готується зимувати без газу

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Село Хотімля розташоване у Чугуївському районі, на березі Сіверського Дінця. Населений пункт звільнили від окупантів у вересні 2022 року. У Хотімлі немає газу. Хмиз у лісі збирати не можна — після окупації це потенційно заміновані території. З дровами селянам допомагають благодійники.

4 грудня до Хотімлі привезли дрова "Газелями". На початку повномасштабної війни міст через Сіверський Донець зруйнували: щоб дістатися сюди з центру громади, яка розташована на іншому березі, вантажівкою, треба робити гак у щонайменше у 70 кілометрів. Через відновлену переправу пускають лише невеликий транспорт.

Дрова від благодійників для Хотімлі
Через відновлену переправу на Сіверському Дінці пускають лише невеликий транспорт, тому дрова до Хотімлі привезли не вантажівками, а Газелями. 4 грудня 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

Руслан Гріщев — переселенець з прикордонного Вовчанська, теж деокупованого, отримав на зиму два складометри ясена, це третина "Газелі".

"Вони горять швидко, але тепловіддача у них гарна. На місяць вистачить", — каже переселенець.

Дрова в Хотімлі
Жителям деокупованої Хотімлі як допомогу привезли ясен. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

Свої два складометри від благодійників отримала родина хотімлянського пенсіонера Віктора Сніжка — його дочка має інвалідність. Чоловік каже, на всю зиму потрібно уп'ятеро більше дров.

"І купували, заплатили майже 19 тисяч гривень. Ну, а так привезли нам 2 склади, поколемо. Це три пенсії якраз на дрова", — каже Сніжко.

Пенсіонер коле дрова у Хотімлі
72-річний Віктор Сніжко самостійно колотиме дрова від благодійників. 4 грудня 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

У Хотімлі немає газу — взимку жителі села гріються пічним опаленням, говорить спеціалістка Старосалтівської селищної ради Ірина Андруха. За її словами, до повномасштабної війни люди могли возити дрова та хмиз з лісу, зараз деревину потрібно купувати.

"У лісі заміновано — людей туди не дуже пускають. Машина соснових дров коштує 12 тисяч, а дубових — 16 тис. гривень. Тут багато людей, які не в змозі купити такі дрова. Не тільки пенсіонери, а й робочого віку, багато людей, які не працюють, бо немає роботи", — говорить посадовиця.

Фонд "Крок з надією" планує забезпечити дровами 80 селян, у першу чергу, переселенців та людей з інвалідністю, говорить волонтерка Олена Мусулян.

Дрова у Хотімлі до зими
Жителі Хотімлі заготовлюють дрова на зиму. 4 рудня 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

У громаді 20 сіл — газ є лише у двох населених пунктах, говорить начальник загального відділу Старосалтівської селищної ради Костянтин Гордієнко.

"Потреба у дровах є. Ми саме визначили вразливі категорії населення — у нас вийшло 935 домогосподарств. Це ті, хто потребує саме дрова та не можуть себе забезпечити самостійно або за допомогою родичів", — говорить Гордієнко.

За його словами, громаді дровами допомагають п'ять благодійних фондів. Щоб забезпечити деревиною усіх, хто цього потребує, громада шукатиме й інші організації.

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