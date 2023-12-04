НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
6 грудня — День Збройних сил України й День Святого Миколая: як відзначатимуть у Кропивницькому
СВЯТОЗСУРЕЛІГІЯДІТИРегіони

6 грудня — День Збройних сил України й День Святого Миколая: як відзначатимуть у Кропивницькому

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
6 грудня — День Збройних сил України й День Святого Миколая: як відзначатимуть у Кропивницькому
Праворуч — резиденція Святого Миколая у кропивницькому туристичному інформаційному центрі 2022 року. Фото: Телеграм Кіровоградської ОВА

6 грудня в Україні відзначатимуть День Збройних сил України та День Святого Миколая. У Кропивницькому відкриють резиденцію Святого Миколая, розважать дітей святковими програмами та проведуть благодійний ярмарок.

День ЗСУ 6 грудня

День Збройних сил України святкують вже понад три десятиліття – 6 грудня 1991 року парламент ухвалив закон "Про Збройні сили України". ЗСУ є ровесниками незалежності України й цього року відзначатимуть 32 річницю. Заходи до Дня ЗСУ у Кропивницькому не анонсують з міркувань безпеки.

День Святого Миколая вперше у незалежній Україні відзначатимуть 6 грудня

6 грудня — День Святого Миколая за новоюліанським календарем, на який 1 вересня 2023 року перейшла Православна церква України. Тому зимові релігійні православні свята в Україні змістилися — їх відзначатимуть на 13 днів раніше:

  • 30 листопада відзначали Андрія Первозваного,
  • 6 грудня День Святого Миколая,
  • 24 грудня — Святвечір, вечір перед Різдвом,
  • 25 грудня — Різдво Христове,
  • 31 грудня — Меланки, Щедрий вечір,
  • 1 січня — Василя Святого; новий рік,
  • 6 січня — Водохреща,
  • 7 січня — Івана Хрестителя.

Резиденції Святого Миколая у Кропивницькому, вистави та благодійний ярмарок

На площі перед міськрадою працюватимуть фотозони та ярмарок. В туристично-інформаційному центрі (вулиця Гоголя 91/46) з 10:00 до 17:00 працюватиме резиденція Святого Миколая. Там за вірш дитина зможе отримати солодкий подарунок. У поштовій скрині можна буде залишити лист із новорічними побажаннями для українських військових.

В обласному театрі імені Марка Кропивницького підготували ігрову програму "Резиденція святого Миколая". Вона проходитиме у фоє театру за таким розкладом: 6 грудня 12:00, 23-24 грудня 10:00, 26-30 грудня 11:00, 2-6 січня 11:00. Вхід за квитком, діти отримають подарунки.

Анімаційну програму до Дня Святого Миколая підготували в обласному центрі народної творчості, що на розі вулиць Гоголя та Чорновола. Початок о 12:00.

За інформацією директорки обласної дитячої філармонії Наталії Сафронової, 6 грудня в обласній філармонії о 18:00 покажуть концертну програму від місцевих колективів та артистів "Святий Миколай, здійсни дитячі мрії". Перед концертом у фоє філармонії відбудеться благодійний ярмарок на підтримку дітей, хворих на туберкульоз та ВІЛ та виставка дитячих малюнків.

Топ дня
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
5 Слобожанська бригада, Харків, Святий Миколай
"Радію, що можу побачити усмішки". Нацгвардієць з Харкова приїхав з фронту до своїх дітей у День Святого Миколая
Свято Миколая храм новий церковний календар Слов’янськ Донецька область
"Церковний календар сходиться з астрономічним". На Донеччині відсвяткували День Святого Миколая
В Ужгороді влаштували свято для дітей військових
В Ужгороді влаштували свято для дітей військових
Встановили рекорд України: що відомо про головну ялинку Жовкви на Львівщині
Встановили рекорд України: що відомо про головну ялинку Жовкви на Львівщині
На початок