6 грудня в Україні відзначатимуть День Збройних сил України та День Святого Миколая. У Кропивницькому відкриють резиденцію Святого Миколая, розважать дітей святковими програмами та проведуть благодійний ярмарок.

День ЗСУ 6 грудня

День Збройних сил України святкують вже понад три десятиліття – 6 грудня 1991 року парламент ухвалив закон "Про Збройні сили України". ЗСУ є ровесниками незалежності України й цього року відзначатимуть 32 річницю. Заходи до Дня ЗСУ у Кропивницькому не анонсують з міркувань безпеки.

День Святого Миколая вперше у незалежній Україні відзначатимуть 6 грудня

6 грудня — День Святого Миколая за новоюліанським календарем, на який 1 вересня 2023 року перейшла Православна церква України. Тому зимові релігійні православні свята в Україні змістилися — їх відзначатимуть на 13 днів раніше:

30 листопада відзначали Андрія Первозваного,

6 грудня День Святого Миколая,

24 грудня — Святвечір, вечір перед Різдвом,

25 грудня — Різдво Христове,

31 грудня — Меланки, Щедрий вечір,

1 січня — Василя Святого; новий рік,

6 січня — Водохреща,

7 січня — Івана Хрестителя.

Резиденції Святого Миколая у Кропивницькому, вистави та благодійний ярмарок

На площі перед міськрадою працюватимуть фотозони та ярмарок. В туристично-інформаційному центрі (вулиця Гоголя 91/46) з 10:00 до 17:00 працюватиме резиденція Святого Миколая. Там за вірш дитина зможе отримати солодкий подарунок. У поштовій скрині можна буде залишити лист із новорічними побажаннями для українських військових.

В обласному театрі імені Марка Кропивницького підготували ігрову програму "Резиденція святого Миколая". Вона проходитиме у фоє театру за таким розкладом: 6 грудня 12:00, 23-24 грудня 10:00, 26-30 грудня 11:00, 2-6 січня 11:00. Вхід за квитком, діти отримають подарунки.

Анімаційну програму до Дня Святого Миколая підготували в обласному центрі народної творчості, що на розі вулиць Гоголя та Чорновола. Початок о 12:00.

За інформацією директорки обласної дитячої філармонії Наталії Сафронової, 6 грудня в обласній філармонії о 18:00 покажуть концертну програму від місцевих колективів та артистів "Святий Миколай, здійсни дитячі мрії". Перед концертом у фоє філармонії відбудеться благодійний ярмарок на підтримку дітей, хворих на туберкульоз та ВІЛ та виставка дитячих малюнків.