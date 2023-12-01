До повномасштабного російського вторгнення у селі Богородичне жили 640 людей. Під час боїв та тримісячної окупації росіяни знищили усі будинки, магазини, сільську школу. Без електроенергії, у побитих домівках зимує зо два десятки людей. Один з них — Микола. Чому чоловік повернувся до зруйнованого села та вирішив зимувати — свою історію він розказав Суспільному Донбас.

Микола повернувся у звільнене минулого року село Богородичне. Зимуватиме без електрики. Дров запас вже зробив: "Як життя без світла? Вода у свердловині. Опалення — дрова. Їх он ходимо збираємо. Дай, Боже, здоров'я хлопцям військовим, вони нам трошки розмінували ліс. Хто хотів, той ходить в ліс бере дрова. Але скільки ти підеш набереш?".

Житель Богородичного Микола, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

До Миколи часто приїздять діти. "В мене четверо дітей. Приїжджають, допомагають: то павербанк привезуть, то бензину привезуть", — розповів чоловік.

Будинок в якому буде зимувати Микола, Богородичне, Донецька область, листопад 2023 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

За словами Миколи, у селі нині живуть двадцятеро, тримаються один одного. Допомагають і волонтери.

"Двадцять людей живе це точно, і людей шість виїхали на зиму. Бо вони жили в альтанках. Де тут їм жити? Радіо волонтери привезли. Допомогли з вікнами волонтери. Був Джон з Америки, допоміг металом — кришу накрив. Вона ж повністю розбита була", — розповів про допомогу волонтерів Микола.

"Стінки нема, нема кута повністю, нема нічого живого. Оббили хоча б так, щоб мародери не лазили", — каже про свій будинок чоловік. Село Богородичне, Донецька область, листопад 2023 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Також житель Богородичного Микола розповів, у село раз або два рази на тиждень приїжджають лікарі: "Таблетки є — пий. А інакше хворіти тут не можна. Захворів — вже все".

Чоловік живе не у своєму будинку — бабусиному, їй 93 роки, виїхала з села, нині у Святогірську. Микола лишився зимувати та облаштовувати старенькій хату.

Село Богородичне, Донецька область, листопад 2023 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

"Поміняв за цю війну два рази місце проживання. Моєї хати немає. Думаємо щось відновлювати. Як будем відновлюватися, навіть ще не знаю. Я заради дітей сюди повернувся. Діти сказали: ні, ми не будемо ділянку продавати. Будем тут жити", — поділився Микола.

Село Богородичне, Донецька область, листопад 2023 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram