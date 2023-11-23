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Волонтер з Америки понад пів року допомагає на Львівському залізничному вокзалі
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Волонтер з Америки понад пів року допомагає на Львівському залізничному вокзалі

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Американець Крейг Леслі вісім місяців волонтерить на залізничному вокзалі Львова. Він допомагає евакуйованим з прифронтових регіонів, збирає гуманітарну допомогу, а ще — вивчає українську мову та пише книжку про Україну.

До Міжнародного дня волонтера, який відзначають 5 грудня, Суспільне поспілкувалося із чоловіком про допомогу українцям.

Американець Крейг Леслі вже вісім місяців волонтерить на львівському вокзалі. Там, у волонтерському штабі Крейг допомагає пакувати гуманітарну допомогу для нужденних. А також – зустрічає пасажирів, котрі приїжджають до Львова з прифронтових регіонів.

Волонтер з Америки понад пів року допомагає на Львівському залізничному вокзалі
Волонтери на Львівському залізничному вокзалі. Фото: Ольга Іващук/Суспільне Львів

"Я допомагаю евакуйованим біля потягу. Допомагаю нести їхні речі, дістатися куди потрібно. Я слідую за натовпом, оскільки я хоч і вивчаю українську з викладачем, але говорю ще зовсім трохи. Отож я слідую за людьми, які розмовляють українською і кажу: "Йдемо!". Також показую прибулим, де розташоване поштове відділення. Там вони можуть отримати пакет допомоги", — розповідає Крейг.

Коли прибуває евакуаційний потяг, Крейг разом з іншими волонтерами поспішає на перон. Розповідає про історії, що йому найбільш запам’яталися.

Волонтер з Америки понад пів року допомагає на Львівському залізничному вокзалі
Волонтер з Америки Крейг Леслі разом з іншими волонтерами на Головному залізничному вокзалі у Львові. Фото: Ольга Іващук/Суспільне Львів

"Пам’ятаю маленьку дівчинку, якій ми допомагали біля потяга. Вона не могла ходити, була на кріслі колісному. І, ви знаєте, коли я це побачив, у мене просто перехопило подих. Також я зустрів неймовірних українських жінок і всіма ними пишаюся. Це як в Америці під час Другої світової війни: коли чоловіки були на фронті, жінки працювали на фабриках, хлібозаводах. Завдяки їм країна продовжувала існувати. Я думаю, в Україні жінки роблять те ж саме", — каже Крейг Леслі.

Крім волонтерства, розповідає Крейг, він разом з іншими письменниками готує до друку книжку про Україну, яка називається "У країні крові та соняшників". А також вивчає українську мову і ділиться своїми враженнями:

"Я можу вимовляти деякі фрази, до прикладу: "Чи не хотів чогось поїсти?", "Чи не хотів би попити?". Hello, добрий день! Thank you, дякую!".

А ще Крейг Леслі зробив татуювання у вигляді прапора і герба України.

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