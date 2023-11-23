Волонтер з Америки понад пів року допомагає на Львівському залізничному вокзалі

Американець Крейг Леслі вісім місяців волонтерить на залізничному вокзалі Львова. Він допомагає евакуйованим з прифронтових регіонів, збирає гуманітарну допомогу, а ще — вивчає українську мову та пише книжку про Україну.
До Міжнародного дня волонтера, який відзначають 5 грудня, Суспільне поспілкувалося із чоловіком про допомогу українцям.
Американець Крейг Леслі вже вісім місяців волонтерить на львівському вокзалі. Там, у волонтерському штабі Крейг допомагає пакувати гуманітарну допомогу для нужденних. А також – зустрічає пасажирів, котрі приїжджають до Львова з прифронтових регіонів.
"Я допомагаю евакуйованим біля потягу. Допомагаю нести їхні речі, дістатися куди потрібно. Я слідую за натовпом, оскільки я хоч і вивчаю українську з викладачем, але говорю ще зовсім трохи. Отож я слідую за людьми, які розмовляють українською і кажу: "Йдемо!". Також показую прибулим, де розташоване поштове відділення. Там вони можуть отримати пакет допомоги", — розповідає Крейг.
Коли прибуває евакуаційний потяг, Крейг разом з іншими волонтерами поспішає на перон. Розповідає про історії, що йому найбільш запам’яталися.
"Пам’ятаю маленьку дівчинку, якій ми допомагали біля потяга. Вона не могла ходити, була на кріслі колісному. І, ви знаєте, коли я це побачив, у мене просто перехопило подих. Також я зустрів неймовірних українських жінок і всіма ними пишаюся. Це як в Америці під час Другої світової війни: коли чоловіки були на фронті, жінки працювали на фабриках, хлібозаводах. Завдяки їм країна продовжувала існувати. Я думаю, в Україні жінки роблять те ж саме", — каже Крейг Леслі.
Крім волонтерства, розповідає Крейг, він разом з іншими письменниками готує до друку книжку про Україну, яка називається "У країні крові та соняшників". А також вивчає українську мову і ділиться своїми враженнями:
"Я можу вимовляти деякі фрази, до прикладу: "Чи не хотів чогось поїсти?", "Чи не хотів би попити?". Hello, добрий день! Thank you, дякую!".
А ще Крейг Леслі зробив татуювання у вигляді прапора і герба України.