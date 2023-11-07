У пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорохуськ" та "Рава-Руська-Хребене" ускладнений рух через страйк польських перевізників.

Вони почали блокувати рух вантажівок, оскільки відчувають надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС, повідомили в Асоціації "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України.

Що відомо про протест польських перевізників

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Організатори протесту вимагають, зокрема, повернути необхідність отримання дозволів для українських перевізників, а також вилучити польські автівки з системи "єЧерга". Учасники блокади зазначають, що мають дозвіл на проведення пікету до 3 січня цього року.

За словами заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача, польські перевізники висунули шість вимог.