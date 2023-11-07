На Тернопільщині відкрили меморіальну дошку загиблому бійцю Руслану Остапіву

У селі Загір’я Залозецької громади відкрили меморіальну дошку загиблому бійцю Руслану Остапіву. Дошку встановили на фасаді школи, де він навчався.

Про це Суспільному розповів голова Залозецької громади Андрій Нога.

Військовий загинув, захищаючи Україну 25 серпня цього року поблизу села Роботине Запорізької області. На той момент йому було 24 роки і це наймолодший захисник з громади, який віддав своє життя за Україну.

Руслан Остапів. Фото: Володимир Бойко

Родичі загиблого, учні та вчителі школи й інші жителі громади поклали квіти та вшанували пам'ять бійця хвилиною мовчання.

Жителі громади. Фото: Володимир Бойко

Староста села Загір’я Галина Кара каже, що Руслан Остапів був однокласником її доньки.

"Коли розпочалася повномасштабна війна, то Руслан не вагаючись пішов захищати кожного з нас. Захищати свою маму, своїх братиків і сестричок, захищати своїх рідних, своє село, свою Україну. І поклав там своє молоде життя. В Руслана була кохана дівчина, були мрії, плани. Він хотів одружитися, хотів працювати, хотів жити в рідному селі".

Галина Кара. Фото: Володимир Бойко