У селі Василів Чернівецької області попрощалися з військовою медикинею Надією Смук. Вона загинула 23 жовтня під Авдіївкою внаслідок артилерійського обстрілу, коли намагалася допомогти побратимам. Через травми її не могли упізнати. Для цього проводили додаткові експертизи.

До служби в ЗСУ Надія викладала німецьку мову в сільській школі. У липні 2022 року стала парамедикинею. Вона служила в Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. Суспільне Чернівці ділиться спогадами близьких про Надію.

Нікому не сказала, що йде на фронт

Про те, що Надія Смук вступила до лав ЗСУ рідні дізналися, коли жінка була вже на фронті. До цього у неї не було військово досвіду. Останні декілька років Надія працювала вчителькою німецької мови у селі Кулівці.

“Вона – перша жінка з села, яка пішла на фронт. Після останнього дзвоника пройшла курси парамедикині та пішла служити”, — каже вчителька Надії Лілія Королик.

Найкраща подруга військової Оксана розповідає, що Надія майже не розповідала про війну.

"Ми дружили з дитинства до сьогоднішнього дня. Надія була настільки сильна духом людина, настільки розумна, добра, смілива. Мені дуже шкода, що ми втратили таку людину. Коли я питала, де ти, вона казала, щоб я не переймалась, що вона в безпеці, — розповідає Оксана.

Прощання з Наталією Смук. Фото: Суспільне Чернівці

"Робила те, що не могли деякі чоловіки"

Надія Смук стала першою військовою з Кадубовецької громади, яка загинула на війні, розповідає директорка місцевої школи Галина Глинська.

"Вона завжди була за справедливість. Вона дуже любила Україну. У неї були такі принципи національності, гідності. Надія брала участь в Революції Гідності", — розповідає Глинська.

За більш ніж рік на фронті Надія служила в гарячих точках в Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. Загинула в районі села Степове біля Авдіївки. За словами брата Надії Дмитра Смука, вона з побратимами майже півтори доби перебувала на позиціях, які масово обстрілювали з артилерії російські військові. Коли намагалася допомогти побратимам, прилетів снаряд. Через травми Надію не могли впізнати. Для цього проводили додаткові експертизи.

"Я надзвичайно пишаюся своєю сестрою, тому що вона є взірцем для нас. Вона є героєм. В наших реаліях не кожен чоловік може виконати такі завдання, на які вона свідомо йшла", — каже Смук.